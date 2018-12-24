14:54
24 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ракетное возбуждение Путина. Сходство Поклонской и Николая II
      Вєсті Кремля
      21:39, 22 декабря
      Вести.UA. Жир: Политическое будущее Вакарчука. Березовые резки для нардепов
      Вєсті.UA
      19:13, 22 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      "Они ведут дело к бойне": в РФ возмутились словами "Слава Украине" в украинских церквях

      135 Читати новину українською
      В Совете Федерации паникуют из-за использования "Слава Украине!" в церквях
      В Совете Федерации паникуют из-за использования "Слава Украине!" в церквях / Фото из открытых источников

      В Совете Федераций утверждают, что создание Православной церкви Украины является "преступлением", а закон о переименовании УПЦ МП "ведет дело к бойне". Ко всему, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявляет о недопустимости для украинских священников лозунги "Слава Украине! – Героям Слава!".

      Об этом сообщает УНИАН.

      Читайте также: Путин заговорил о возможном "кровавом характере" событий вокруг Православной церкви Украины

      Матвиенко убеждена, якобы украинская власть вмешивается в жизнь церкви.

      Посмотрите, что они творят с церковью. Это же преступление, происходящее в Украине, когда светские власти грубо вмешались в духовную сферу, в деятельность Украинской православной церкви,
      – говорит она.

      Спикер Совета Федерации также утверждает, что священников в Правсолавную церковь Украины "собрали силой".

      "Я уже не знаю, можно ли их называть священниками, которые кричат нацистские лозунги: «Слава Украине! – Героям слава", – заявила Матвиенко.

      Кроме того, она возмутилась указом Президента Украины, согласно которому УПЦ МП должен указать свою принадлежность к РПЦ.

      Они просто ведут дело к бойне, к гражданской войне,
      – сказала российская спикер.

      Ко всему, Матвиенко утверждает, что таким образом кого-то пытаются "натравить на разрушение церквей, на силовые действия".

      К слову, в Русской православной церкви заявляют, что продолжат обращаться к международным правозащитным организациям с просьбой "повлиять" на ситуацию с Украинской православной церковью Московского патриархата в Украине.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.
      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Теги: Новости России Новости политики Украина – Россия Религия Томос Единая поместная церковь
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Победа в группе Лиги Наций и выход в элитный дивизион: каким был 2018 для сборной Украины
      сегодня , 14:00 Победа в группе Лиги Наций и выход в элитный дивизион: каким был 2018 для сборной Украины
      32
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Кто рисовал Рождество – Ван Гог или Дали? Тест на знание зимних фантазий художников
      сегодня , 13:01 Кто рисовал Рождество – Ван Гог или Дали? Тест на знание зимних фантазий художников
      Наталія Печерська 67
      Про суддю Вовка, заради якого змінюють закони, і фабрику рішень на користь корупціонерів
      сегодня , 13:00 Про суддю Вовка, заради якого змінюють закони, і фабрику рішень на користь корупціонерів
      Роман Маселко 80
      Как Украине занять оружейные рынки
      сегодня , 12:00 Как Украине занять оружейные рынки
      Андрій Воропаєв 1385
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Кении заметили уникальных белых жирафов: редкие кадры
       14 сентября 2017 , 21:03
      Эрдоган прокомментировал теракт в Стамбуле
       11 декабря 2016 , 09:32
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      В Китае сотни людей превратили кипяток в снег: фото и видео уникального флешмоба
       25 декабря , 00:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук