"Они ведут дело к бойне": в РФ возмутились словами "Слава Украине" в украинских церквях

В Совете Федераций утверждают, что создание Православной церкви Украины является "преступлением", а закон о переименовании УПЦ МП "ведет дело к бойне". Ко всему, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявляет о недопустимости для украинских священников лозунги "Слава Украине! – Героям Слава!".

Об этом сообщает УНИАН.

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Матвиенко убеждена, якобы украинская власть вмешивается в жизнь церкви.

Посмотрите, что они творят с церковью. Это же преступление, происходящее в Украине, когда светские власти грубо вмешались в духовную сферу, в деятельность Украинской православной церкви,

– говорит она.

Спикер Совета Федерации также утверждает, что священников в Правсолавную церковь Украины "собрали силой".

"Я уже не знаю, можно ли их называть священниками, которые кричат нацистские лозунги: «Слава Украине! – Героям слава", – заявила Матвиенко.

Кроме того, она возмутилась указом Президента Украины, согласно которому УПЦ МП должен указать свою принадлежность к РПЦ.

Они просто ведут дело к бойне, к гражданской войне,

– сказала российская спикер.

Ко всему, Матвиенко утверждает, что таким образом кого-то пытаются "натравить на разрушение церквей, на силовые действия".

К слову, в Русской православной церкви заявляют, что продолжат обращаться к международным правозащитным организациям с просьбой "повлиять" на ситуацию с Украинской православной церковью Московского патриархата в Украине.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.