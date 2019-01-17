"Они вернутся": Полторак уверен, что пленных в РФ моряков вскоре отпустят

Министр обороны Украины Степан Полторак выразил уверенность, что захваченные в Керченском проливе украинские моряки смогут вернуться в Украину. Он добавил, что для них уже даже подготовили жилье.

Об этом Полторак сказал в эфире "Прямого".

Читайте также: Денисова предложила российской стороне написать собственный список на обмен: подробности

У меня нет никаких сомнений в том, что они вернутся домой. Они будут дома, они будут в нашем крае, и их ждут семьи, их ждут военнослужащие. Мы для них подготовили жилье. Самое главное, чтобы они быстрее вернулись домой. Мы их ждем,

– выразил свои надежды министр обороны.

Правда Полторак не уточнил, о каком именно жилье для пленных моряков говорится.

Напомним, 15 и 16 января Лефортовский суд Москвы продлил арест 24 пленным украинским морякам до 24 апреля. Защитники пленных сразу же заявили, что будут подавать апелляции на решение суда по делам всех моряков, а также пожалуются в Европейский суд по правам человека. На обжалование решения у них есть всего 3 дня.

Как украинские моряки оказались в российском плену?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В этот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинских военных судна законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.



После нападения украинские судна продолжили двигаться в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не ранее, чем через год. А пока что пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.