Они видели смерть: Папа Франциск сравнил коронавирус с временем, когда распяли Христа – видео
Папа Римский Франциск транслировал свою пасхальную проповедь из почти пустой Базилики святого Петра в Ватикане. Понтифик сравнил ситуацию с коронавирусом с временами, когда распяли Иисуса Христа.
Папа отменил традиционную пасхальную воскресную мессу на площади Святого Петра. Как правило, в ней собираются десятки тысяч человек.
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Они (последователи Христа – 24 канал), как и мы, видели своими глазами драму выживания, неожиданной трагедии, которая произошла слишком внезапно. Они видели смерть и она тяготила их сердца. Боль была смешанной со страхом за свои жизни. Затем также был страх за будущее и все, что нужно восстановить ... Для них, как и для нас, это были темные времена,
– сказал папа Римский.
Смотрите видео Пасхальной службы Папы Римского в Ватикане:
Обратите внимание! Христиане западного обряда по всему миру, в это воскресенье, 12 апреля, отмечают главный христианский праздник Воскресение Христово или Пасху.
Власти многих стран призывает верующих использовать видеосервисы во время пасхальных праздников, так как коронавирус может передаваться от человека к человеку в условиях нарушения правил социальной дистанции во время религиозных собраний.
Папа Римский на площади Святого Петра в Ватикане / Фото Vatican News
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