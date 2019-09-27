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      Они все борются за влияние на Зеленского, – политический эксперт об отставке Данилюка

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      Тарас Семенюк
      Тарас Семенюк / 24 канал

      Неизвестно, какое следующее назначение ждет Александра Данилюка – который недавно написал заявление об увольнении с должности секретаря СНБО – и ждет ли вообще. Ведь внутри ближайшей команды Владимира Зеленского происходит игра, где они даже между собой соревнуются за влияние на президента.

      Такое мнение в прямом эфире 24 каналу высказал политический эксперт Тарас Семенюк.

       Важно! Александр Данилюк написал заявление об увольнении

      По его словам, Данилюка вряд ли назначат послом, ведь процедура в таком случае должна была бы выглядеть иначе.

      "Я далек от этой версии, что Данилюка могут назначить на посла, так как процедура назначения посла с корректной и политической точки зрения выглядит немного иначе. Если хотят назначить, то по крайней мере это кто-то бы уже афишировали даже сейчас с ООН. Если назначают, то увольняют указом. Не он подает в отставку, а увольняют. И только после этого идет сразу назначение на посла. То есть существует определенная процедура, которая работает во всем мире и у нас тоже. Здесь он сам написал заявление об отставке", – сказал Семенюк.

      Он отметил, что спрогнозировать, возможно ли следующее назначение – сложно, ведь внутри команды Зеленского идет непростая игра.

      Возможно, будет какое-то другое предназначение. Не готов ответить. Потому что зная, что внутри, скажем, ближайшей команды президента Украины происходит такая довольно интересная игра, где они даже между собой соревнуются за влияние на президента,
      – подчеркнул политический эксперт.

      Интересно: Что известно об Александре Данилюке: краткая биография пока еще секретаря СНБО

      Что известно об отставке ДанилюкаАлександр Данилюк написал заявление перед началом визита Зеленского в США для участия в Генассамблее ООН, однако информация о ее наличии появилась 27 сентября. Владимир Зеленский рассмотрит ее сразу после возвращения в Украину.

      СМИ, ссылаясь на собственные источники пишут, что Данилюк решил уйти из-за конфликта, который у него возник с главой ОП Андреем Богданом. У чиновников из команды президента Зеленского якобы уже несколько месяцев сложные отношения.

      Что известно о работе Данилюка в СНБОПрезидент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО 28 мая, где он заменил Александра Турчинова.

      Данилюк после начала работы в оборонном ведомстве отмечал, что орган не готов выполнять функции на нужном уровне. Поэтому его команда проводит серьезные изменения в СНБО. Они касаются войны на Донбассе, работы разведки и контрразведки, реформирования "Укроборонтпрома", работы в сфере энергетики и секторе безопасности и усиления кибербезопасности.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Александр Данилюк Новости политики СНБО
      Источник: 24 канал
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