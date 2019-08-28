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      ВЗРЫВ В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Они все были поломаны, – очевидец рассказал, как вытаскивал людей после взрыва в Дрогобыче

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      Мощный взрыв газа в Дрогобыче разрушил часть 4-этажного дома. Сейчас спасли 6 человек, из которых 4 ребенка. Количество погибших от взрыва возросло до двух человек. Под завалами могут быть еще люди.

      Пострадавших с различными степенями тяжести госпитализировали в Дрогобычскую городскую больницу. Спасатели несколько часов разбирают завалы дома. К ним присоединились три парня, которые услышали звук взрыва и решили поехать вслед за скорыми. Один из них – Ростислав Овчар – прокомментировал инцидент 24 канала.

      Читайте также: В Дрогобыче взрыв газа уничтожил часть многоэтажки: увеличилось количество погибших

      "Мы доставали их сразу, с самого начала. Минимальный хлопок был, мы еще в центре были. Мы ехали как раз машиной сюда в сторону района. Увидели три скорых, решили за ними поехать. Как раз ГСЧС здесь подъехало, и мы вместе с ними залезли и начали доставать", – сказал очевидец.

      Четверо сразу достали сверху, потому что их легко было достать. А пятую доставали где-то часа два, может три. Потому что ее плитой зажало. А ее мама сбоку, когда только мы залезли, еще кричала три раза. А потом уже и не кричала. Там ее еще так и не достали, еще лежит,
      – рассказал Ростислав.

      вибух у дрогобичі
      Ростислав Овчар

      вибух у дрогобичі
      Молодые люди, которые помогали вытаскивать людей из-под завала

      По словам очевидца, при спасении все были в сознании, однако со сложными травмами.

      В сознании все были. Но поломанные. Ребенок маленький – может 8 лет – ноги переломаны. Они были в шоке, они не знали что делается, ребенок вообще думал, что то на него сервант упал,
      – отметил парень.

      На вопрос, кто еще остался в завалах, очевидец назвал женщину – мать девушки, которую они достали последней. "Мертвая лежит. Мама той, что мы два часа вытягивали. Потому что ее с той стороны из-под плиты очень тяжело достать. Ее дочь – 18 лет. Она тоже в тяжелом состоянии. Там плитой так ногу передавило. И позвоночник..." – пояснил Ростислав.

      Читайте также: Взрыв многоэтажки в Дрогобыче: под завалами могут быть еще 5 человек

      вибух у дрогобичі
      Взрыв газа в Дрогобыче разрушил часть жилого дома

      вибух у дрогобичі
      Сейчас спасли 6 человек

      вибух у дрогобичі
      Под завалами еще остаются люди

      Пострадавших с различными степенями тяжести госпитализировали в Дрогобычскую городскую больницу.

      "В медицинские учреждения Города госпитализированы 7 пострадавших, из них 4 ребенка в возрасте 6, 9, 12 и 17 лет. Двое пострадавших, из них 1 ребенок, находятся в тяжелом состоянии", – указали в департаменте Львовской ОГА.

      Читайте также: Смертельный взрыв в Дрогобыче: новая угроза обвала дома

      Видео: рассказ очевидцев, которые помогали спасателям

       

       

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      Теги: Взрыв в Дрогобыче Новости Львова Новости Украины Чрезвычайное происшествие ГСЧС Жертвы Взрыв
      Источник: 24 канал
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