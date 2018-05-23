Они все "порешают", – эксперт рассказала, кому выгоден мораторий на продажу земли

Об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и о том, сколько заработают украинцы на финале Лиги чемпионов – в программе "Pro новости" рассказала экономический експерт и журналистка Леся Выговская.

Об отмене моратория на продажу земли

"В 2018 году о таком законопроекте вообще не будто говорить. И сейчас, как мы видим, о нем не говорят. Прежде чем снять мораторий, вообще нужно разработать законопроект, создать электронную базу, которая сегодня заполнена может на 25%. И только в 2019 году, скорее всего, вернутся к этому вопросу", – отметила Леся Выговская.

О том, сколько украинцы зарабатывают на финале ЛЧ

По словам Выговской, среднестатистические мужчины в возрасте от 20 до 40 лет, которые приезжают в Украину, живут не у родственников, а в гостиницах и хостелах. Соответственно, пищу они не готовят, а питаются в кафе, ресторанах и фаст-фудах. Из всех приезжих – 70% туристы. Футболисты и болельщики футбола говорят, что если они уже приезжают на 2-3 дня, то едут еще куда-то.

"Их основная цель – это Чернобыльская зона. Отель и питание обходится туристу в 100 евро в день. Поэтому, они едут за пределы Киева. Посещают Львов или Одессу, к примеру. Не считая того, что цены предприниматели "загнали", сфера услуг все равно выиграет", – заверила журналистка.

Также в программе: о судебной реформе

В 2014 году в Октябрьский райсуд Полтавы поступило дело городского головы Александра Мамая, в котором говорилось о конфликте интересов по выделению земельных участков, которые он предоставил своей падчерице. Мэр города захотел подкупить судью Гольник, но она отказалась и после этого у нее начались серьезные проблемы.

"Я обращалась за правовой защитой себя как обличителя, поскольку ко мне применялись меры негативного влияния со стороны главы моего суда Александра Струкова. В частности, это были определенные сложности в работе, мне не полностью выплачивалось судейское вознаграждение, мне оформляли прогулы на время командировки", – рассказала судья Октябрьского райсуда Полтавы Лариса Гольник.

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