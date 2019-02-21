"Они же там сидят и все слушают, а так не будут", – Путин об изоляции интернета в России

Президент РФ Владимир Путин считает, что есть теоретическая вероятность отключения России от интернета. Именно поэтому страна должна готовиться к такому развитию событий.

Владимир Путин заявил, что на Западе "сто раз подумают перед тем, как отключать Россию от интернета", пишет ТАСС.

Читайте также: Путин похвастался планами: что ждет незаконный Крымский мост в 2019 году

Все же президент России верит в такую возможность, поэтому считает необходимым создать "такие сегменты, которые ни от кого не зависят".

Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме. Я думаю, что это им нанесет колоссальный вред. Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, накапливают эту информацию. А так не будут,

– подчеркнул Путин.

12 февраля Государственная Дума России поддержала законопроект о "суверенном интернете", который предусматривает автономную работу российского сегмента интернета.

К слову, президент России Владимир Путин убеждает, что сегодня за чертой бедности находится около 19 миллионов россиян, правда в 2000 году эта цифра была еще намного большей.