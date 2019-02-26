Они живы, но не хотят видеться с российскими дипломатами, – британский посол о Скрипалях

Сергей и Юлия Скрипали, которых в марте 2018 года отравили веществом класса "Новичок", живы и находятся в безопасном месте. Они не хотят встречаться с российскими дипломатами.

Великобритания не вправе навязывать экс-шпиону Сергею Скрипалю и его дочери Юлии встречу с российскими чиновниками. Сейчас главная обязанность страны – защитить этих пострадавших людей. Об этом рассказал посол Великобритании в России Лори Бристоу в интервью "Интерфаксу".

Читайте также: Мать Скрипаля попросила признать его пропавшим без вести

Я могу подтвердить, что они живы. Так же я подтверждаю, что запрос российского посольства с просьбой встретиться со Скрипалями был им передан,

– отметил он.

Дипломат также подчеркнул, что если Скрипали все же захотят встретиться с российскими представителями, британская сторона предоставит им такую ​​возможность.

"Они не хотят встречаться с представителями российского посольства. Мне кажется, не так уж и трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор. Мы не имеем права навязывать им встречу с российскими чиновниками. Скрипали находятся в безопасном месте. Их пытались убить, используя нервно-паралитическое вещество. Наша обязанность защитить их", – добавил Бристоу.

Кроме этого, дипломат сказал, что Британия не заинтересована в совместном с Россией расследовании дела Скрипалей.

"Мы уверены, что знаем, кто эти люди. Мы также уверены, что российское правительство знает, кто эти люди. Если российское правительство хочет предоставить нам информацию о своей причастности или причастности своих сотрудников, мы будем это приветствовать, но мы не собираемся проводить совместное расследование", – сказал посол.

Отметим, что после появления информации о третьем фигуранте-отравителе Скрипалей, Болгария еще раз открыла дело в отношении покушения на предпринимателя Емельяна Гебрева. Мужчину тоже пытались отравить в 2015 году, к этому может быть причастен так называемый "Сергей Федотов", российский ГРУшник, след которого расследователи заметили как в Солсбери, так и в Софии. Кстати, камеры видеонаблюдения зафиксировали его у отеля, где был отравлен Гебрев.

Что известно об отравлении Скрипалей?

4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице.



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).



Bellingcat и The Insider выяснили, что Петров и Боширов – действительно являются сотрудниками российских спецслужб.



Позже появилась информация о третьем фигуранта резонансного дела – так называемо м "Сергее Федотове", который мог курировать "Боширова" и "Петрова" в Солсбери.