13:46
26 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жириновский не пускает Лазарева на Евровидение. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 февраля
      Вести.UA: Новое увлечение Кличко. Зеленский разучился считать
      Вєсті.UA
      21:21, 25 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Они живы, но не хотят видеться с российскими дипломатами, – британский посол о Скрипалях

      18 Читати новину українською
      Сергей и Юлия Скрипали
      Сергей и Юлия Скрипали / Фото из открытых источников

      Сергей и Юлия Скрипали, которых в марте 2018 года отравили веществом класса "Новичок", живы и находятся в безопасном месте. Они не хотят встречаться с российскими дипломатами.

      Великобритания не вправе навязывать экс-шпиону Сергею Скрипалю и его дочери Юлии встречу с российскими чиновниками. Сейчас главная обязанность страны – защитить этих пострадавших людей. Об этом рассказал посол Великобритании в России Лори Бристоу в интервью "Интерфаксу".

      Читайте также: Мать Скрипаля попросила признать его пропавшим без вести

      Я могу подтвердить, что они живы. Так же я подтверждаю, что запрос российского посольства с просьбой встретиться со Скрипалями был им передан,
      – отметил он.

      Дипломат также подчеркнул, что если Скрипали все же захотят встретиться с российскими представителями, британская сторона предоставит им такую ​​возможность.

      "Они не хотят встречаться с представителями российского посольства. Мне кажется, не так уж и трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор. Мы не имеем права навязывать им встречу с российскими чиновниками. Скрипали находятся в безопасном месте. Их пытались убить, используя нервно-паралитическое вещество. Наша обязанность защитить их", – добавил Бристоу.

      Кроме этого, дипломат сказал, что Британия не заинтересована в совместном с Россией расследовании дела Скрипалей.

      "Мы уверены, что знаем, кто эти люди. Мы также уверены, что российское правительство знает, кто эти люди. Если российское правительство хочет предоставить нам информацию о своей причастности или причастности своих сотрудников, мы будем это приветствовать, но мы не собираемся проводить совместное расследование", – сказал посол.

      Отметим, что после появления информации о третьем фигуранте-отравителе Скрипалей, Болгария еще раз открыла дело в отношении покушения на предпринимателя Емельяна Гебрева. Мужчину тоже пытались отравить в 2015 году, к этому может быть причастен так называемый "Сергей Федотов", российский ГРУшник, след которого расследователи заметили как в Солсбери, так и в Софии. Кстати, камеры видеонаблюдения зафиксировали его у отеля, где был отравлен Гебрев.

      Что известно об отравлении Скрипалей?
      4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).

      Bellingcat и The Insider выяснили, что Петров и Боширов – действительно являются сотрудниками российских спецслужб.

      Позже появилась информация о третьем фигуранта резонансного дела – так называемо м "Сергее Федотове", который мог курировать "Боширова" и "Петрова" в Солсбери.

      blog_ava
      Ну все, приехали, – Притула остро прокомментировал отбор на Евровидение
      сегодня
      1592
      Теги: Новости политики Расследования Новости России Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"
      сегодня , 01:44 Безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"
      1852
      Справи єднають: в Україні з'явилася онлайн-платформа для підприємців
      сегодня , 12:01 Справи єднають: в Україні з'явилася онлайн-платформа для підприємців
      Блог Соцмережі 376
      Кто должен поехать на Евровидение-2019 от Украины вместо MARUV?
      25 февраля , 19:32 Кто должен поехать на Евровидение-2019 от Украины вместо MARUV?
      2471
      Смогут ли ЛГБТ-пары усыновлять детей в Украине: уполномоченный президента по правам ребенка
      сегодня , 11:00 Смогут ли ЛГБТ-пары усыновлять детей в Украине: уполномоченный президента по правам ребенка
      Ірина Поліщук 420
      Эстония готовится к войне, или С кого Украина должна брать пример
      сегодня , 08:40 Эстония готовится к войне, или С кого Украина должна брать пример
      Блог Соцмережі 1510
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      США перебросили вооружение в Южную Корею в ответ на ядерные испытания КНДР
       10 января 2016 , 12:35
      Во французском Лионе прогремел взрыв: есть жертвы
       10 февраля , 02:10
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук