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      Онлайн против оффлайна: что больше всего покупают украинцы в интернете

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      Онлайн против оффлайна: что больше всего покупают украинцы в интернете

      В Украине на треть больше стали покупать в интернете. При этом там покупают почти все. А на следующий год эксперты прогнозируют дальнейший рост и проникновение электронной коммерции в нашу жизнь.

      Об итогах и перспективах электронной коммерции этом и следующем году 24 каналу рассказал директор по развитию компании EVO Денис Горовой.

      Значительный рост в 2018

      Рынок электронной коммерции в этом году вырос на треть. Аналитики EVO изменили методику подсчета: оценивали не только оборот товаров и услуг, но и стоимость сопутствующих сервисов: рекламы, продвижения, онлайн-оплаты и доставки.

      Оборот физических товаров и услуг, приобретенных онлайн в 2018 году, достигает 65 миллиардов. Выручка от их рекламы в соцсетях, на маркетплейсах и онлайн-ресурсах игроков рынка – 9,5 миллиарда гривен. На доставке товаров, приобретенных онлайн, операторы заработали 2,6 миллиарда, на онлайн-оплатах – 0,8 миллиарда. А 2019 году e-commerce увеличится минимум на четверть – прогнозируют эксперты.

      Е-комерція
      Объем e–commerce в 2019 вырастет еще на четверть

      Маркетплейсы против соцсетей и поисковиков

      В основном ритейлеры зарабатывают на продажах, а маркетплейсы – на продвижении товаров и услуг. Это делает их схожимис социальными сетями и поисковиками. Более того: маркетплейсы стали серьезным конкурентом поисковиков. В США 55% покупателей сразу ищут товар на Amazon, Etsy или E-bay, минуя Google. В Украине доля прямого трафика на Prom – 19%, Rozetka – 30%, ОLX – 44%, Aliexpress – 50%, а с начала 2017 года она выросла в среднем на 5 процентных пунктов.

      Е-комерція
      Что больше всего покупали в 2018

      Граница между онлайном и офлайн исчезает

      Мощные игроки больше не делятся на офлайн- и онлайн-продавцов, а создают экосистемы вокруг покупателей. Клиент не хочет выбирать между шопингом в интернете и физическими магазинами. Ему одновременно важны преимущества оффлайна и онлайна. В частности, всюду товар должен быть в наличии, оплата – удобной и безопасной, получение и возврат – быстрыми, а обслуживание – качественным. Также нужны отзывы, которые помогут выбрать товар или проверить добросовестность продавца. Актуальны и технологические решения, упрощающие выбор: дополненная реальность, костюм для измерения параметров тела и тому подобное.

      Граница между оффлайн и онлайном стирается: Amazon запускает физические магазины без касс, Alibaba открывает магазин с интерактивными зеркалами, Розетка – оффлайн–магазины, Ашан – маркетплейс. EVO и "Розетка" объединились для того, чтобы улучшать клиентский опыт и растить рынок.

      е-комерція
      Сколько заказов сделали на маркетплейсах

      Интернет-покупкам доверяют больше

      За год на маркетплейсах EVO (Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Shafa.ua) украинцы приобрели товаров на 9,5 миллиарда гривен и на 10,5 миллиарда – на сайтах компаний на Prom.ua.

      Всего на маркетплейсах в 2018-м потратили на 54% больше, чем за прошлый год. В то же время количество заказов возросло на 47%.

      Средний чек увеличился на 5% и составляет 763 гривен.

      Каждый пятый товар купили в сертифицированной компании на Prom.ua. Это означает, что безопасность покупок и качественное обслуживание постепенно становятся важнее самой низкой цены.

      Е-комерція
      Рост товарооборота в 2018

      Самые популярные товары

      Растет спрос на товары повседневного спроса и детские товары. Чаще всего в 2018 году покупали одежду, обувь, аксессуары, технику, электронику, товары повседневного спроса, товары для дома и сада, косметику и парфюмерию.

      Е-комерція
      Наиболее перспективные ниши электронной коммерции

      Наиболее активно растут следующие категории: товары для детей, авто- и мото-, а также техника и электроника. В 2019 году аналитики ожидают, что также возрастет спрос на онлайн-покупки продуктов питания.

      Читайте также: Продается все: символика пророссийских боевиков в мировых магазинах и как ее оттуда убрать

       

      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Интернет Статьи Бизнес Публикации
      Источник: 24 канал
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