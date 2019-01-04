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      Оно вообще напоминает события в "Восточном экспрессе", – Омелян об инциденте в поезде Киев-Рахов

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      Омелян прокомментировал инцидент в поезде Киев-Рахов
      Омелян прокомментировал инцидент в поезде Киев-Рахов / politeka.net

      Министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал, что инцидент в одном из поездов "Укрзализныци", когда на пассажирку упала верхняя полка с другой пассажиркой, еще расследуется.

      Об этом сообщает "Радио Свобода".

      Читайте также: "Укрзализныця" запускает еще один поезд на Донбасс

      Ранее 24 канал писал, что 22 декабря в поезде 357К сообщением "Киев – Рахив" на пассажирку упала верхняя полка, на которой отдыхала другая женщина. В результате пассажир нижней полки получила серьезные травмы таза.

      Сейчас этот случай расследуется, у меня была отдельная беседа с "Укрзализныцей" по этому поводу. Оно вообще напоминает какие-то такие события в "Восточном экспрессе" (детективный роман писательницы Агаты Кристи),
      – отметил Владимир Омелян.

      Кроме того, министр утверждает, что расследование тормозит и тот факт, что вторую вероятно причастную к несчастному случаю женщину не удается разыскать.

      Расследование еще не завершено, потому что эту пассажирку, которая якобы упала, до сих пор найти не могут. И кто падал и падал ли вообще, как это было – очень странно. Ну точно человек себе такие травмы самостоятельно не мог нанести,
      – добавил министр.

      Более того, Владимир Омелян попросил прощения у женщины и ее семьи. Он надеется, что все удастся четко выяснить до конца и "Укрзализныця" "публично утвердит, что действительно произошло".

      Напомним, что в "Укрзализныце" прокомментировали инцидент с падением верхней полке в одном из поездов – в результате этого пассажирка получила травму таза. Там говорят – их вины в этом нет, а сломанной полки вообще не видели.

      Теги: Новости Украины Травмы Железная дорога Владимир Омелян Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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