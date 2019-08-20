ONUKA, оркестры и звезды мировой оперы: новые детали празднования Дня Независимости

В Киеве продолжается подготовка к празднованию 28-го Дня Независимости Украины, который в этом году состоится в новом стиле. Во время Шествия достоинства на Майдан выйдут представители власти, известные украинцы и выступят звезды оперной сцены, оркестры и певцы.

Режиссер Алан Бадоев рассказал, что основное внимание празднования будет привлечено к украинцам, которые прославили страну в разных сферах.

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"Мы отошли от идеи дорогих, масштабных декораций и специальных конструкций на Майдане, сместив акценты на людей – их поступки, истории и судьбы, о которых должна узнать вся страна. Самым дорогим на День Независимости будет человек – наши талантливые соотечественники, которые приезжают со всех уголков Украины и мира для того, чтобы поздравить свою державу", – отметил Бадоев.

Так, к Шествию достоинства присоединятся пять оркестров, украинские звезды мировой оперной сцены, 18 пианистов и народные артисты Украины.

День Независимости – это наша с вами история и она не о силе, а о людях. Мы хотим показать не танк, а танкиста. Не самолет, а его летчика. А вместе с ними рядом ученого, врача, спортсмена, художника, музыканта – людей, создающих историю нашего государства,

– добавила режиссер-постановщик Елена Коляденко.

На торжественной части мероприятия будет петь солистка группы ONUKA Ната Жижченко. Кроме того, саунд-продюсер группы Евгений Филатов (The Maneken) спродюсирует музыку к одной из частей торжественного празднования 24 августа.

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"Я очень благодарна Алану Бадоеву за приглашение принять участие в Шествии достоинства, для меня это очень большая честь. Особенно учитывая концепцию мероприятия, где человек, а не техника занимает центральное место. Я надеюсь, что Шествие действительно станет самым ярким событием года в культурной жизни Украины", – сказала Жижченко.

Кроме нее, участие в празднованиях Дня Независимости примут всемирно известные оперные певцы: Андрей Романенко, Евгений Орлов, Оксана Крамарева и Анжелина Швачка.

Специальным гостем Шествия достоинства станет легендарный украинский композитор Мирослав Скорик.

Каким будет Шествие достоинства на День Независимости?Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому парада на День Независимости не будет. Грант назвал ежегодный парад "помпезным и затратным". За счет экономии средств от отмены парада гарант предлагает выделить 300 миллионов гривен для премии украинским военным. Премии получат солдаты срочной службы, сержанты, офицеры, военные, которые выполняют задачи в зоне проведения ООС.



Следовательно, в этом году Украина будет отмечать День Независимости по новому осовремененному сценарию. В Киеве 24 августа пройдет Шествие достоинства, участие в котором примет президент Владимир Зеленский, руководство государства, военные ВСУ, волонтеры, спортсмены, медики, педагоги и другие.



После этого глава государства выступит с обращением к украинцам. Впоследствии в центре Киева состоится грандиозный концерт.