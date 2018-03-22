ONUKA представила новый альбом MOZAЇKA: аудио

Украинская группа ONUKA, идеологом которого является Ната Жижченко, 22 марта представил новый студийный альбом MOZAЇКА.

По словам Жижченко, MOZAЇKA — это история о ряде впечатляющих совпадений, обстоятельств и символов. Все сложилось.

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Через MOZAЇKA проходит два основных лейтмотива.

Первый — личная история Наты, её переживания, чувства и воспоминания. По-весеннему свежий танцевальный сингл XТО посвящен любимому человеку. Жизнеутверждающий STRUM (совместно с оркестром Наона) — бабушке, еще одному важному человеку в жизни Нати.

Пилотный сингл VSESVIT (выходит осенью 2017 года) проливает свет на главные источники вдохновения ONUKA. Для записи этой композиции Ната и Евгений Филатов (саунд-продюсер альбома) пригласили в студию Эрика Муке из проекта Deep Forest. Ранние записи культовых французов произвели впечатление на Нату. Ее любовь к world music родом оттуда — с покрытой пылью кассетной полки из 90-х.

Второй, зеркальный лейтмотив альбома — реакция на окружающие события и явления. В MOZAЇKA снова встает тема Чернобыля. Но если песня "1984" из мини-альбома VIDLIK была пронзительной и трагической, инструментальный номер ARKA звучит очаровательно и даже чарующе.

В нем — восхищение монументальностью "арки" — проекта "Укрытие-2" (новый саркофаг для четвертого реактора Чернобыльской АЭС).



Ната Жижченко

А вот GOLOS и GUNS DON'T SHOOT — это мощные электронные боевики.

Чеканный маршевый ритм, тревожные, патетические аккорды. Детский хор, наконец. Как тут не вспомнить Pink Floyd? В отдельных моментах ONUKA испытывают себя в сложном жанре музыкальных манифестов. Темы войны, тоталитарных режимов, агрессии и нетерпимости в творчестве ONUKA легко рифмуются с культовыми произведениями XX века – альбомом (и фильмом The Wall), книгами Оруэлла и мелодекламациями Анны Кларк.

Текст ALL FRIENDS было написано Натой в день смерти Кузьмы, отсылки к стихам Блока и Кирсанова. Слова припева "Ми як криги, Надто крихкі" тонут в грохоте электронных барабанов, сделанных из звуков ломких льдин.

Альбом закрывает композиция VATRA. Она начинается с чудом найденной архивной аудиозаписи. Это, можно сказать, первоисточник возникновения "ONUKA", которое служит прологом к эйфорическому эмбиент-хаусу в духе знаковых электронщиков 90-х – Banco De Gaia, Leftfield, The Future Sound of London.

Слушайте альбом ONUKA – MOZAЇKA: