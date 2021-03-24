Пандемія коронавірусу призвела до зростання кількості людей, які страждають від голоду. Понад 34 мільйони осіб у світі перебувають на межі гострого браку їжі.

З катастрофічним рівнем голоду вже зіткнулися 20 країн. Про це йдеться у спільній доповіді продовольчої та сільськогосподарської організації ООН і Всесвітньої продовольчої програми.

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Загроза голодної смерті

Найбільше від браку їжі страждають Ємен, Південний Судан і Північна Нігерія. Деякі сім'ї там вже відчувають голод або перебувають під загрозою голодної смерті.

У списку ООН найбільше африканських держав, але голод буде різко зростати у більшості регіонів світу.

Ми бачимо, як на наших очах розгортається катастрофа. Голод, викликаний конфліктом і підживлений кліматичними потрясіннями та пандемією COVID-19, стукає у двері мільйонів сімей",

– сказав виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Біслі.

Для боротьби з голодом необхідно збільшити постачання гуманітарної допомоги, надати регіонам посухостійкі насіння, відновити водозабірні споруди та впровадити схему оплати праці готівкою.

Довідка. Найбільше страждають від голоду люди з низькими та середніми доходами.