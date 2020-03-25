ООН даст Украине 33 миллиона долларов из-за коронавируса: куда пойдут деньги

Генсек ООН Антониу Гутурреш объявил о запуске Глобального плана гуманитарного реагирования на коронавирус с общим бюджетом 2 миллиарда долларов. План также предусматривает выделение более 30 миллионов долларов Украине.

Об этом рассказал представитель Украины при ООН Сергей Кислица Укринформу. По его словам, эти средства пойдут для организации гуманитарного реагирования именно на востоке Украины по обе стороны разграничения.

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На что пойдут деньги от ООН

на поддержку учреждений здравоохранения;

на обеспечение продовольственной безопасности и товаров первой необходимости;

на поддержку пожилых людей и людей с инвалидностью в условиях самоизоляции;

на помощь в организации дистанционного школьного образования.

По словам Кислицы, сначала говорилось о выделении 20 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, но по итогам переговоров с представителями ООН, сумму помощи увеличили до 33 миллионов долларов.

Нужно позаботиться о том, чтобы наиболее незащищенные категории украинцев имели средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса,

– отметил Кислица.

Параллельно Украина проработала с ВОЗ, ЮНИСЕФ, Программой развития ООН другой пакет помощи на 38 миллионов долларов.

Речь идет о финансовой поддержке международных организаций по закупке лекарств и оборудования, усилении координации на местах и ​​обеспечении профессионального анализа ситуации в стране.

Что еще предусматривает Глобальный план ООН

Прежде всего речь идет о прекращении неконтролируемого распространения коронавируса по Южной Америке, Африке, Ближнему Востоку и Азии;

План обеспечивает, в частности, доставку необходимого лабораторного оборудования и медикаментов;

Установка дополнительных станций для личной гигиены;

Проведение информационных кампаний о том, как защитить себя и других от вируса;

Кроме того, в регионах Африки, Азии и Латинской Америки будут организовываться авиамосты и хабы для перемещения гуманитарных работников и обеспечения поставок.

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Украине необходимо дополнительных 100 миллиардов гривен для борьбы с распространением коронавируса. Изменения будут предусматривать увеличение расходов на здравоохранение и создание стабилизационного фонда.



Помочь в этом может Международный валютный фонд. Сейчас продолжаются переговоры по кредитованию на сумму, вдвое превышающую ту, о которой говорилось в конце 2019 года.