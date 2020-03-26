ООН назвала сумму, необходимую для борьбы с коронавирусом в Украине

Организация Объединенных наций представила глобальный план реагирования на коронавирус в Украине, на который необходимо выделить 165 миллионов долларов США.

Об этом сообщила координатор системы ООН/Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани представляя "План гуманитарного реагирования по преодолению пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине", передает Интерфакс.

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План предусматривает реагирование учреждений ООН, гуманитарных организаций на местах, медицинских учреждений и поставщиков медицинских услуг, чтобы уменьшить возможные гуманитарные последствия вспышки коронавируса.

"В плане учитываются как последствия эпидемии для здоровья населения, так и ее влияние на благосостояние людей и общин, которые касаются не только распространения заболевания, но и охватывают различные сферы жизни: образование, средства существования, психическое здоровье людей и возможности реализации основных прав человека", – отметили в ООН.

Гуманитарные потребности Украины являются частью Глобального плана ООН для преодоления вспышки Covid-19.

Что предусматривает Глобальный план ООН