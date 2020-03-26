ООН назвала сумму, необходимую для борьбы с коронавирусом в Украине
Организация Объединенных наций представила глобальный план реагирования на коронавирус в Украине, на который необходимо выделить 165 миллионов долларов США.
Об этом сообщила координатор системы ООН/Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани представляя "План гуманитарного реагирования по преодолению пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине", передает Интерфакс.
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План предусматривает реагирование учреждений ООН, гуманитарных организаций на местах, медицинских учреждений и поставщиков медицинских услуг, чтобы уменьшить возможные гуманитарные последствия вспышки коронавируса.
"В плане учитываются как последствия эпидемии для здоровья населения, так и ее влияние на благосостояние людей и общин, которые касаются не только распространения заболевания, но и охватывают различные сферы жизни: образование, средства существования, психическое здоровье людей и возможности реализации основных прав человека", – отметили в ООН.
Гуманитарные потребности Украины являются частью Глобального плана ООН для преодоления вспышки Covid-19.
Что предусматривает Глобальный план ООН
- Поддержку учреждений здравоохранения и обеспечения продовольственной безопасности и товаров первой необходимости.
- Помощь лицам пожилого возраста и людям с инвалидностью в условиях самоизоляции.
- Обеспечение в организации дистанционного школьного образования.
- Установка дополнительных станций для личной гигиены.
- Проведение информационных кампаний о том, как защитить себя и других от вируса.
- Организация в регионах Африки, Азии и Латинской Америки авиамостов и хабов для перемещения гуманитарных работников и обеспечения поставок и тому подобное.