ООН прогнозирует масштабный голод в мире и экономический кризис из-за коронавируса
Пандемия коронавируса в мире значительно повлияла на экономическую ситуацию. Всемирная продовольственная программа ООН прогнозирует, что кризис будет только обостряться. В мире возможен масштабный голод.
Представительница организации Беттина Люшер заявила, что ООН уже столкнулась с беспрецедентной ситуацией, сообщает DW.
Тем временем Еврокомиссия разработала концепцию сохранения рабочих мест: что известно
По ее словам, организация уже сейчас оказывает неотложную гуманитарную помощь 87 миллионам человек в более 80 странах.
Работа ООН все больше усложняется из-за:
- войны;
- климатических изменений;
- засухи;
- наводнений;
- коронавируса.
Беттина Люшер отметила, что коронавирус проник почти во все африканские страны. Во многих регионах ситуацию осложняет слабая экономика и система здравоохранения.
Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, в которой мы, как крупнейшая в мире гуманитарная организация, еще никогда не находились. Это абсолютно неизвестная территория,
– отметила Люшер.
По оценкам ООН, во всем мире сейчас голодают более 820 миллионов человек. Только в Восточной Африке от голода страдают 15 миллионов человек.
Беттина Люшер подчеркнула, что пандемия коронавируса дает основания опасаться, что голод станет реальностью и для многих миллионов других людей.
По состоянию на 3 апреля в мире более 1 миллиона подтвержденных случаев коронавируса, более 55 тысяч человек умерли, выздоровели – 220 тысяч. Из-за стремительного распространения болезни и введения ограничений мир стоит на пороге нового экономического кризиса.
Что известно о возможном мировом кризисе 2020?В Украине НБУ прогнозирует низкий рост цен на продукты в Украине, несмотря на экономический кризис, который вызвала вспышка коронавируса в мире. НБУ уверяет, что украинская экономика готова к любым кризисным явлениям.
В то же время Кабмин в обновленном прогнозе повысил уровень инфляции в 2020 году до 11,6% и ухудшил свои ожидания относительно других макроэкономических показателей.
Из-за возможного нового мирового кризиса некоторые страны уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в негативную сторону. Центром нового экономического кризиса может стать Италия – подробнее здесь.
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