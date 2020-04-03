ООН прогнозирует масштабный голод в мире и экономический кризис из-за коронавируса

Пандемия коронавируса в мире значительно повлияла на экономическую ситуацию. Всемирная продовольственная программа ООН прогнозирует, что кризис будет только обостряться. В мире возможен масштабный голод.

Представительница организации Беттина Люшер заявила, что ООН уже столкнулась с беспрецедентной ситуацией, сообщает DW.

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По ее словам, организация уже сейчас оказывает неотложную гуманитарную помощь 87 миллионам человек в более 80 странах.

Работа ООН все больше усложняется из-за:

войны;

климатических изменений;

засухи;

наводнений;

коронавируса.

Беттина Люшер отметила, что коронавирус проник почти во все африканские страны. Во многих регионах ситуацию осложняет слабая экономика и система здравоохранения.

Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, в которой мы, как крупнейшая в мире гуманитарная организация, еще никогда не находились. Это абсолютно неизвестная территория,

– отметила Люшер.

По оценкам ООН, во всем мире сейчас голодают более 820 миллионов человек. Только в Восточной Африке от голода страдают 15 миллионов человек.

Беттина Люшер подчеркнула, что пандемия коронавируса дает основания опасаться, что голод станет реальностью и для многих миллионов других людей.

По состоянию на 3 апреля в мире более 1 миллиона подтвержденных случаев коронавируса, более 55 тысяч человек умерли, выздоровели – 220 тысяч. Из-за стремительного распространения болезни и введения ограничений мир стоит на пороге нового экономического кризиса.

Что известно о возможном мировом кризисе 2020?В Украине НБУ прогнозирует низкий рост цен на продукты в Украине, несмотря на экономический кризис, который вызвала вспышка коронавируса в мире. НБУ уверяет, что украинская экономика готова к любым кризисным явлениям.



В то же время Кабмин в обновленном прогнозе повысил уровень инфляции в 2020 году до 11,6% и ухудшил свои ожидания относительно других макроэкономических показателей.



Из-за возможного нового мирового кризиса некоторые страны уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в негативную сторону. Центром нового экономического кризиса может стать Италия – подробнее здесь.