16:23
3 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      ООН прогнозирует масштабный голод в мире и экономический кризис из-за коронавируса

      - Читати новину українською
      Из-за коронавируса в мире может быть кризис и голод / Getty Images

      Пандемия коронавируса в мире значительно повлияла на экономическую ситуацию. Всемирная продовольственная программа ООН прогнозирует, что кризис будет только обостряться. В мире возможен масштабный голод.

      Представительница организации Беттина Люшер заявила, что ООН уже столкнулась с беспрецедентной ситуацией, сообщает DW.

      Тем временем Еврокомиссия разработала концепцию сохранения рабочих мест: что известно

      По ее словам, организация уже сейчас оказывает неотложную гуманитарную помощь 87 миллионам человек в более 80 странах.

      Работа ООН все больше усложняется из-за:

      • войны;
      • климатических изменений;
      • засухи;
      • наводнений;
      • коронавируса.

      Беттина Люшер отметила, что коронавирус проник почти во все африканские страны. Во многих регионах ситуацию осложняет слабая экономика и система здравоохранения.

      Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, в которой мы, как крупнейшая в мире гуманитарная организация, еще никогда не находились. Это абсолютно неизвестная территория,
      – отметила Люшер.

      По оценкам ООН, во всем мире сейчас голодают более 820 миллионов человек. Только в Восточной Африке от голода страдают 15 миллионов человек.

      Беттина Люшер подчеркнула, что пандемия коронавируса дает основания опасаться, что голод станет реальностью и для многих миллионов других людей.

      По состоянию на 3 апреля в мире более 1 миллиона подтвержденных случаев коронавируса, более 55 тысяч человек умерли, выздоровели – 220 тысяч. Из-за стремительного распространения болезни и введения ограничений мир стоит на пороге нового экономического кризиса.

      Что известно о возможном мировом кризисе 2020?В Украине НБУ прогнозирует низкий рост цен на продукты в Украине, несмотря на экономический кризис, который вызвала вспышка коронавируса в мире. НБУ уверяет, что украинская экономика готова к любым кризисным явлениям.

      В то же время Кабмин в обновленном прогнозе повысил уровень инфляции в 2020 году до 11,6% и ухудшил свои ожидания относительно других макроэкономических показателей.

      Из-за возможного нового мирового кризиса некоторые страны уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в негативную сторону. Центром нового экономического кризиса может стать Италия – подробнее здесь.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 ООН Мировой кризис 2020
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 11:53 Повышение инфляции, падение ВВП и средней заработной платы: правительство ухудшило прогнозы
      Новини України 3542
      сегодня , 12:01 Закон об обеспечении дополнительных соцгарантий из-за COVID-19 вступил в силу
      Новини України 3184
      сегодня , 10:13 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 173229
      сегодня , 12:29 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
      Новини України 300672
      сегодня , 13:32 Кто в Раде чаще всего прогуливает заседания: список нардепов
      Новини України 4883
      сегодня , 14:35 Украина не соглашается на предложенные боевиками списки на обмен, – СМИ
      Новини України 3441
      сегодня , 13:15 Карантин в Украине усилили: что нового
      Новини України 12628
      сегодня , 15:10 Новости о коронавирусе 3 апреля: в Украине разрешено передвигаться только по двое
      Новини України 9029
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 15:00 Как карантин может повлиять на судебную реформу
      Дмитро Дубілет
      сегодня , 08:40 Карантин и санкции против России: возможно ли завершение войны на Донбассе
      Дмитро Снєгирьов
      Залиште відгук