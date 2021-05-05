В ООС внезапно умер старший лейтенант патрульной полиции
В зоне Операции объединенных сил внезапно умер 36-летний старший лейтенант полиции Евгений Москаленко. Он был из Днепропетровской области.
Источник:Каменское управление полиции
Мужчина был инспектором отдела реагирования патрульной полиции Каменского районного управления. Он умер 4 мая.
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Почему умер правоохранитель
Причина смерти мужчины пока неизвестна. Отметили, что Москаленко почти 16 лет прослужил в органах внутренних дел.
Он старательно выполнял свой служебный долг и оставил о себе добрую память,
– говорится в сообщении.
В полиции выразили искренние соболезнования семье, близким и друзьям умершего.
Сколько военных погибли на Донбассе
- С начала 2021 года на Донбассе – обострение, ведь боевики чуть ли не ежедневно прицельно стреляют в сторону украинских позиций. За несколько месяцев в ООС уже погибли по меньшей мере 38 наших защитников.
- В 2020 году на Донбассе погибли 75 военных.
- Всего в результате войны только на подконтрольных украинскому правительству территориях погибли почти 14 тысяч человек.
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