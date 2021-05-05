В зоне Операции объединенных сил внезапно умер 36-летний старший лейтенант полиции Евгений Москаленко. Он был из Днепропетровской области.

Мужчина был инспектором отдела реагирования патрульной полиции Каменского районного управления. Он умер 4 мая.

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Почему умер правоохранитель

Причина смерти мужчины пока неизвестна. Отметили, что Москаленко почти 16 лет прослужил в органах внутренних дел.

Он старательно выполнял свой служебный долг и оставил о себе добрую память,

– говорится в сообщении.

В полиции выразили искренние соболезнования семье, близким и друзьям умершего.

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