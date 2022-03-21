По словам Ермака, появляется огромное количество дезинформационных публикаций и фейковых вбросов. Их разгоняют российские боты и "полезные идиоты" в Украине.

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Это свидетельствует об использовании россиянами информационно-психологических операций, чтобы расколоть украинское общество изнутри,

– заявил Ермак.

Он также назвал 2 темы, которые используют для фейков чаще всего:

распри вокруг вопросов вступления в НАТО и "неправильных действий" армии;

идеи вокруг религиозного конфликта из-за присутствия в Украине "Русской церкви". Призывы к погромам.

Как не повестись на пророссийские вбросы

Надо проверять информацию, быть бдительными с анализом публикаций и не спешить с выводами.

"Следует поддерживать наших воинов и Украину, потому что сегодня мы все ведем войну за выживание. Это – отечественная война. Помните, что СБУ работает. И нужно не мешать им делать свою работу против провокаторов. Любой раскол выгоден исключительно нашим врагам. Потому что они не могут одержать победу, пока мы едины", – заверил Ермак.

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