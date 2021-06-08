З'являється все більше доказів, як саме в 2019 році Джуліані намагався скористатися конспірологічними історіями, якими його "навантажили" політики з попередньої влади. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

До речі ЗМІ оприлюднили запис розмови між Волкером, Єрмаком і Джуліані

Максимальна брехня, дозвільні фантазії...Саме це продавали члени відомої політичної команди, як, наприклад, той же балакучий Юрій Луценко,

– сказав Подоляк.

Розмова свідчить про тиск на Україну

Чиновник нагадав, що журналісти оприлюднили запис розмови, яка була влітку 2019 року. Тоді Єрмак був помічником президента із зовнішньополітичних тем.

За словами Подоляка, запис та його оцінка американськими журналістами свідчать про "спробу чинити на Україну тиск".

Єрмак хотів повернути Джуліані до дипломатії

На думку радника, Єрмак розумів, які ризики для країни несе поведінка політиків.

"Головною метою Єрмака в цій розмові стала спроба повернути Джуліані в площину традиційної конструктивної дипломатії. Повернути його з конспірологічного світу. Але навіть зауваження Волкера про те, що Джуліані користується "українськими джерелами", які явно не заслуговують на довіру, не змогли зупинити наміри Джуліані", – зазначив Подоляк.

Проте політик додав, що вдалось витримати лінію розмови таким чином, аби Україна не перетнула межу між звичайною дипломатією і тіньовою політикою.

Що відомо про розмову