01:27
9 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин нашел замену Лаврову. Бесконечность Медведева
      Вєсті Кремля
      21:45, 8 марта
      Вести.UA: Смешной боец Зеленский. Мураев сделал подарок Вилкулу
      Вєсті.UA
      21:24, 8 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      Опальный Гладковский и СБУ готовят провокации с титушками 9 марта в Киеве, – Нацкорпус

      74 Читати новину українською
      Олег Гладковский
      Олег Гладковский / Соцсети

      В "Национальном корпусе" заявляют, что "режим Порошенко руками СБУ" готовит 9 марта в Киеве провокации. Состоятся они во время акции "Свинарчуков – за решетку!", которую активисты проведут на Майдане Независимости против фигурантов расследования журналистов относительно коррупционных схем в оборонной отрасли Украины, в частности в "Укроборонпроме".

      По словам националистов, целью акции является взятии под стражу первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря (их прежняя фамилия – Свинарчук).

      Читайте также: Скандал в "Укроборонпроме": как причастные реагируют на детали расследования

      "Прихвостни коррупционных мародеров будут пытаться создать иллюзию неконтролируемого беспорядка и сделать в информационном пространстве из националистов хулиганов и "агентов Кремля!", – убеждают представители Нацкорпуса.

      Также в партии заявили, что провокации готовят силы из окружения Гладковских.

      В частности, наши оппоненты, согласно имеющегося у них опыта, спланировали инциденты с привлечением провокаторов-титушок против представителей Национальной полиции и Национальной гвардии Украины, в частности с применением огнестрельного и холодного оружия, средств самозащиты в виде баллончиков со слезоточивым газом. Как видим, компания "Свинарчуков-Гладковских" умело использует награбленные у государства средства для собственной защиты и дискредитации патриотических сил Украины и в целом украинских граждан, которые выступают против чиновничьего произвола и коррупции,
      – отмечают в партии.

      Следовательно, Нацкопус призывает своих представителей и сторонников быть дисциплинированными и сосредоточенными!

      "На акции запрещено холодное и другое оружие, петарды, дубинки, балаклавы и дополнительные "усилители прямого действия". Не допускайте повреждения объектов вокруг проведения мероприятия. Передвигаться по центру города нужно исключительно по указанным организаторами локациями. Обнаруживать и обезвреживать провокаторов нужно только мирным путем", – добавляют националисты.

      После того, как вспыхнул скандал о коррупции в "Укроборонпроме", несколько сотен активистов "Нацкопуса" провели пикет дома сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского. Участники акции выкрикивали: "Мародерам – смерть!" и "Мародеров – за решетку!" У них с собой были баллончики с краской и файеры.

      "Мы хотим увидеть отрубленные руки всех тех, кто разворовывал нашу страну. Сейчас мы хотим видеть этого человека, который воровал деньги на ту технику, которой нам не хватало в 2014-15 годах. Наши требования ставятся в ультимативном характере", – заявлял один из пикетчиков.

      После активисты предупредили, если их требования не будут выполнены, они придут с протестами 9 марта на Майдан Независимости в Киеве.

      4 марта Президент Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя председателя СНБО. Также гарант призвал НАБУ расследовать резонансные публикации журналистов о коррупции в "Укроборонпроме".

      Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

      • В начале войны группа молодых людей вступает в сговор с оборонными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

      • В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде. В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петру Порошенко, и даже бывший завод гаранта "Кузница на Рыбальской".

      • Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает, что ничего об этом не знал.

      Что известно про "Национальный корпус"? Это украинская националистическая политическая партия. Была создана в результате объединения общественного движения "Честные дела" и общественной организации "Патриот Украины" 14 октября 2016 года. Основой партии стали активисты общественной организации Гражданский Корпус "Азов", бывшие военнослужащие полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Билецкий.

      СЕМЬЯ ГЛАДКОВСКИХ И КОРРУПЦИЯ В "УКРОБОРОНПРОМЕ": ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
      blog_ava
      Криштиану Роналду по-особенному показал важность женщины в его жизни
      8 марта
      386
      Теги: Новости Киева Протесты Коррупционные схемы в Укроборонпроме СБУ Петр Порошенко Новости Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 марта: новый законопроект США по Крыму и конфликтное 8 марта в Украине
      8 марта , 22:24 Главные новости 8 марта: новый законопроект США по Крыму и конфликтное 8 марта в Украине
      332
      Боец из Луганска мечтает поставить украинский флаг в родном городе
      8 марта , 22:00 Боец из Луганска мечтает поставить украинский флаг в родном городе
      Повернись живим 652
      Почему Путин сделал только хуже, запретив интернет
      8 марта , 20:30 Почему Путин сделал только хуже, запретив интернет
      Іван Яковина 796
      Космический корабль компании Маска Crew Dragon приводнился у США
      8 марта , 19:06 Космический корабль компании Маска Crew Dragon приводнился у США
      181
      Печальный праздник весны в "ЛНР"
      8 марта , 15:00 Печальный праздник весны в "ЛНР"
      Ольга Черненко 3012
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Как государство экономит на демобилизованных бойцах АТО
       6 мая 2015 , 23:15
      Ющенко благословил своего кума на работу у Януковича
      12 августа 2011 , 20:10 11
      Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате Испании
       31 июля 2018 , 17:28
      "Это не пенальти", – реакция словацких СМИ на поражение национальной команды от сборной Украины
       9 сентября 2018 , 22:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук