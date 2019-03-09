Опальный Гладковский и СБУ готовят провокации с титушками 9 марта в Киеве, – Нацкорпус

В "Национальном корпусе" заявляют, что "режим Порошенко руками СБУ" готовит 9 марта в Киеве провокации. Состоятся они во время акции "Свинарчуков – за решетку!", которую активисты проведут на Майдане Независимости против фигурантов расследования журналистов относительно коррупционных схем в оборонной отрасли Украины, в частности в "Укроборонпроме".

По словам националистов, целью акции является взятии под стражу первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря (их прежняя фамилия – Свинарчук).

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"Прихвостни коррупционных мародеров будут пытаться создать иллюзию неконтролируемого беспорядка и сделать в информационном пространстве из националистов хулиганов и "агентов Кремля!", – убеждают представители Нацкорпуса.

Также в партии заявили, что провокации готовят силы из окружения Гладковских.

В частности, наши оппоненты, согласно имеющегося у них опыта, спланировали инциденты с привлечением провокаторов-титушок против представителей Национальной полиции и Национальной гвардии Украины, в частности с применением огнестрельного и холодного оружия, средств самозащиты в виде баллончиков со слезоточивым газом. Как видим, компания "Свинарчуков-Гладковских" умело использует награбленные у государства средства для собственной защиты и дискредитации патриотических сил Украины и в целом украинских граждан, которые выступают против чиновничьего произвола и коррупции,

– отмечают в партии.

Следовательно, Нацкопус призывает своих представителей и сторонников быть дисциплинированными и сосредоточенными!

"На акции запрещено холодное и другое оружие, петарды, дубинки, балаклавы и дополнительные "усилители прямого действия". Не допускайте повреждения объектов вокруг проведения мероприятия. Передвигаться по центру города нужно исключительно по указанным организаторами локациями. Обнаруживать и обезвреживать провокаторов нужно только мирным путем", – добавляют националисты.

После того, как вспыхнул скандал о коррупции в "Укроборонпроме", несколько сотен активистов "Нацкопуса" провели пикет дома сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского. Участники акции выкрикивали: "Мародерам – смерть!" и "Мародеров – за решетку!" У них с собой были баллончики с краской и файеры.

"Мы хотим увидеть отрубленные руки всех тех, кто разворовывал нашу страну. Сейчас мы хотим видеть этого человека, который воровал деньги на ту технику, которой нам не хватало в 2014-15 годах. Наши требования ставятся в ультимативном характере", – заявлял один из пикетчиков.

После активисты предупредили, если их требования не будут выполнены, они придут с протестами 9 марта на Майдан Независимости в Киеве.

4 марта Президент Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя председателя СНБО. Также гарант призвал НАБУ расследовать резонансные публикации журналистов о коррупции в "Укроборонпроме".

Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

• В начале войны группа молодых людей вступает в сговор с оборонными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

• В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде. В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петру Порошенко, и даже бывший завод гаранта "Кузница на Рыбальской".

• Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает, что ничего об этом не знал.

Что известно про "Национальный корпус"? Это украинская националистическая политическая партия. Была создана в результате объединения общественного движения "Честные дела" и общественной организации "Патриот Украины" 14 октября 2016 года. Основой партии стали активисты общественной организации Гражданский Корпус "Азов", бывшие военнослужащие полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Билецкий.