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Опасен ли псориаз: симптомы и лечение

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Псориаз: причины возникновения и лечение
Псориаз: причины возникновения и лечение / 24apteka.com.ua

Хроническое заболевание псориаз или чешуйчатый лишай поражает кожу, ногти и суставы. Обычно, надоедливая болезнь проявляется в виде сыпи из бляшек розового или красного цвета.

Что такое псориаз?

Медики выделяют две наиболее вероятные причины возникновения заболевания – наследственная предрасположенность и неврогенная природа, передает 24apteka.

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Чаще всего псориаз появляется из-за наследственности, а неврогенная составляющая возникает у людей с нарушениями работы нервной и эндокринной системы. Данное заболевание чаще диагностируют у пациентов с инфекционными поражениями кожи, тех, кто любит спиртное и склонных к неврозам людей.

Причины возникновения

При возникновении заболевания на коже появляются бляшки от розового до красного цвета, покрытые коркой серебристого цвета, состоящей из ороговевших клеток эпителия.

Развитие псориаза может проходить в течение нескольких месяцев или даже лет, ведь со временем количество бляшек увеличивается, они могут сливаться между собой, образуя большие пятна, чаще расположенные симметрично. Наиболее активно болезнь развивается после травм кожи, операций или стрессов.

Псоріаз - симптоми та лікування

Заболевание всегда сопровождается зудом и сильным шелушением пораженных участков. Бляшки чаще всего образуются на суставах, волосистой части головы, ногтях и половых органах.

Лечение псориаза

Лечение псориаза исключительно прописывает дерматолог. В лечебный комплекс входят:

  1. мази или гели с ретиноидами, которые снимают зуд и останавливают процесс шелушения;
  2. седативные препараты, которые успокоят и помогут уменьшить уровень адреналина в крови
  3. антигистаминные средства, которые помогут снижению отеков тканей и быстрому заживлению;
  4. при поражении суставов также прописывают противовоспалительные препараты;
  5. кортикостероиды применяются при обостренной форме псориаза;
  6. также лечение может включать плазмаферез, ультрафиолетовое облучение, фитотерапию, криотерапию, парафинотерапию;
  7. и конечно – санаторно-курортное лечение, которое включает радоновые или сульфидные ванны, солевой пилинг и лечебные грязи.

Это хроническое заболевание требует постоянного лечения. Но при соблюдении рекомендаций его можно контролировать.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Медицина Лечение
Источник: 24 Канал
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