Опасная акклиматизация: врачи посоветовали, как не заболеть во время отпуска

Очень обидно, когда долгожданный отпуск перерастает в болезнь. Наш организм не всегда может корректно работать, если происходят резкие изменения температур и климата.

В эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 медик Киевского областного центра экстренной медицины Татьяна Ярошук и эксперт диетолог-нутрициолог Дмитрий Колесниченко дали советы как подготовить свой организм к отпуску.

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Акклиматизация – это определенная реакция организма на стресс, возникающий в результате самого процесса перемещения (полета или наземного транспорта). А также является следствием резкого изменения нескольких важных факторов: температуры и влажности воздуха (климат), количества и интенсивности солнечного света, изменения режима дня (часового пояса), качества воды и пищи на новом месте, а также сопутствующие факторы.

Акклиматизация проявляется по-разному: не хватает энергии (тяжесть), проблемы пищеварительной системы и работы кишечника (нарушение стула), сбой иммунитета (простуда или температура), ухудшение состояния кожи и др. Все будет зависеть от интенсивности нагрузки на организм и наличия слабых систем,

– отметил Дмитрий Колесниченко.



Как противостоять акклиматизации

Для того, чтобы поддержать организм, по словам специалиста, до и во время поездки стоит обратить внимание на следующие пункты:

Перед поездкой желательно не увеличивать нагрузку рабочими задачами – это приведет к последствиям во время отдыха. Выдерживать водный режим дня (до и во время поездки) – минимум 30 мл/кг выпивать в день. В поездке желательно употреблять бутилированную воду с невысокой минерализацией. Не налегать на еду (особенно местные блюда). Все новые блюда желательно пробовать в небольшом количестве в первой половине дня. Алкогольные напитки также могут ухудшить состояние организма. Поэтому их следует ограничивать. Жирные блюда не употреблять вечером, заменив их на салаты без майонеза. Желательно добавить антиоксиданты в свой рацион во время поездки. Перед сном уместными будут Пробиотики (кисло-молочные бактерии) в виде специальных комплексов или хотя бы с натуральных йогуртов (жирностью до 5%). Пользоваться кремами для защиты кожи от солнца и головными уборами для пляжа и солнечных прогулок.

"Любые резкие изменения – стресс для организма. Поэтому надо помогать восстанавливаться и защищать его во время поездок!", – отметил врач.

Медик Киевского областного центра экстренной медицины Татьяна Ярошук "Когда человек меняет место своего пребывания – едет в другую страну, организм испытывает стресс, он старается адаптироваться к новым условиям. Однако процесс акклиматизации обязателен. Вот представьте, мы привыкли к умеренному климату, а потом внезапно – жаркий климат, это огромные нагрузки для всех систем органов".



Как подготовиться к путешествию

Есть два этапа акклиматизации:

1. Бессонница, изменения настроения, чувство дискомфорта.

2. Снижение физиологической устойчивости, как следствие – возникновение новой болезни или обострения хронических.

Для профилактики заболеваний и быстрой акклиматизации специалист рекомендует следующие профилактические средства:

1. настойка женьшеня принимать по 25-30 капель в день.

2. настойка элеутерококка принимать по 15-25 к/день утром.

3. витамины группы А и Е.

"Во время отдыха при изменении климата полезен зеленый чай, нужно больше отдыхать, ложиться спать вовремя, стараться не нарушать свои биоритмы", – посоветовала специалист.

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