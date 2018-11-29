Опасная акклиматизация: врачи посоветовали, как не заболеть во время отпуска
Очень обидно, когда долгожданный отпуск перерастает в болезнь. Наш организм не всегда может корректно работать, если происходят резкие изменения температур и климата.
В эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 медик Киевского областного центра экстренной медицины Татьяна Ярошук и эксперт диетолог-нутрициолог Дмитрий Колесниченко дали советы как подготовить свой организм к отпуску.
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Акклиматизация – это определенная реакция организма на стресс, возникающий в результате самого процесса перемещения (полета или наземного транспорта). А также является следствием резкого изменения нескольких важных факторов: температуры и влажности воздуха (климат), количества и интенсивности солнечного света, изменения режима дня (часового пояса), качества воды и пищи на новом месте, а также сопутствующие факторы.
Акклиматизация проявляется по-разному: не хватает энергии (тяжесть), проблемы пищеварительной системы и работы кишечника (нарушение стула), сбой иммунитета (простуда или температура), ухудшение состояния кожи и др. Все будет зависеть от интенсивности нагрузки на организм и наличия слабых систем,
– отметил Дмитрий Колесниченко.
Как противостоять акклиматизации
Для того, чтобы поддержать организм, по словам специалиста, до и во время поездки стоит обратить внимание на следующие пункты:
- Перед поездкой желательно не увеличивать нагрузку рабочими задачами – это приведет к последствиям во время отдыха.
- Выдерживать водный режим дня (до и во время поездки) – минимум 30 мл/кг выпивать в день. В поездке желательно употреблять бутилированную воду с невысокой минерализацией.
- Не налегать на еду (особенно местные блюда). Все новые блюда желательно пробовать в небольшом количестве в первой половине дня.
- Алкогольные напитки также могут ухудшить состояние организма. Поэтому их следует ограничивать.
- Жирные блюда не употреблять вечером, заменив их на салаты без майонеза.
- Желательно добавить антиоксиданты в свой рацион во время поездки.
- Перед сном уместными будут Пробиотики (кисло-молочные бактерии) в виде специальных комплексов или хотя бы с натуральных йогуртов (жирностью до 5%).
- Пользоваться кремами для защиты кожи от солнца и головными уборами для пляжа и солнечных прогулок.
"Любые резкие изменения – стресс для организма. Поэтому надо помогать восстанавливаться и защищать его во время поездок!", – отметил врач.
Как подготовиться к путешествию
Есть два этапа акклиматизации:
1. Бессонница, изменения настроения, чувство дискомфорта.
2. Снижение физиологической устойчивости, как следствие – возникновение новой болезни или обострения хронических.
Для профилактики заболеваний и быстрой акклиматизации специалист рекомендует следующие профилактические средства:
1. настойка женьшеня принимать по 25-30 капель в день.
2. настойка элеутерококка принимать по 15-25 к/день утром.
3. витамины группы А и Е.
"Во время отдыха при изменении климата полезен зеленый чай, нужно больше отдыхать, ложиться спать вовремя, стараться не нарушать свои биоритмы", – посоветовала специалист.
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