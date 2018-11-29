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      Опасная акклиматизация: врачи посоветовали, как не заболеть во время отпуска

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      Что такое акклиматизация, и как подготовиться к отпуску
      Что такое акклиматизация, и как подготовиться к отпуску / 4mama.ua

      Очень обидно, когда долгожданный отпуск перерастает в болезнь. Наш организм не всегда может корректно работать, если происходят резкие изменения температур и климата.

      В эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 медик Киевского областного центра экстренной медицины Татьяна Ярошук и эксперт диетолог-нутрициолог Дмитрий Колесниченко дали советы как подготовить свой организм к отпуску.

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      Акклиматизация – это определенная реакция организма на стресс, возникающий в результате самого процесса перемещения (полета или наземного транспорта). А также является следствием резкого изменения нескольких важных факторов: температуры и влажности воздуха (климат), количества и интенсивности солнечного света, изменения режима дня (часового пояса), качества воды и пищи на новом месте, а также сопутствующие факторы.

      Акклиматизация проявляется по-разному: не хватает энергии (тяжесть), проблемы пищеварительной системы и работы кишечника (нарушение стула), сбой иммунитета (простуда или температура), ухудшение состояния кожи и др. Все будет зависеть от интенсивности нагрузки на организм и наличия слабых систем,
      – отметил Дмитрий Колесниченко.

      Акліматизація що таке як протистояти
      Как противостоять акклиматизации

      Для того, чтобы поддержать организм, по словам специалиста, до и во время поездки стоит обратить внимание на следующие пункты:

      1. Перед поездкой желательно не увеличивать нагрузку рабочими задачами – это приведет к последствиям во время отдыха.
      2. Выдерживать водный режим дня (до и во время поездки) – минимум 30 мл/кг выпивать в день. В поездке желательно употреблять бутилированную воду с невысокой минерализацией.
      3. Не налегать на еду (особенно местные блюда). Все новые блюда желательно пробовать в небольшом количестве в первой половине дня.
      4. Алкогольные напитки также могут ухудшить состояние организма. Поэтому их следует ограничивать.
      5. Жирные блюда не употреблять вечером, заменив их на салаты без майонеза.
      6. Желательно добавить антиоксиданты в свой рацион во время поездки.
      7. Перед сном уместными будут Пробиотики (кисло-молочные бактерии) в виде специальных комплексов или хотя бы с натуральных йогуртов (жирностью до 5%).
      8. Пользоваться кремами для защиты кожи от солнца и головными уборами для пляжа и солнечных прогулок.

      "Любые резкие изменения – стресс для организма. Поэтому надо помогать восстанавливаться и защищать его во время поездок!", – отметил врач.

       
      Медик Киевского областного центра экстренной медицины Татьяна Ярошук
      "Когда человек меняет место своего пребывания – едет в другую страну, организм испытывает стресс, он старается адаптироваться к новым условиям. Однако процесс акклиматизации обязателен. Вот представьте, мы привыкли к умеренному климату, а потом внезапно – жаркий климат, это огромные нагрузки для всех систем органов".

      Шкода акліматизації
      Как подготовиться к путешествию

      Есть два этапа акклиматизации:

      1. Бессонница, изменения настроения, чувство дискомфорта.

      2. Снижение физиологической устойчивости, как следствие – возникновение новой болезни или обострения хронических.

      Для профилактики заболеваний и быстрой акклиматизации специалист рекомендует следующие профилактические средства:

      1. настойка женьшеня принимать по 25-30 капель в день.
      2. настойка элеутерококка принимать по 15-25 к/день утром.
      3. витамины группы А и Е.

      "Во время отдыха при изменении климата полезен зеленый чай, нужно больше отдыхать, ложиться спать вовремя, стараться не нарушать свои биоритмы", – посоветовала специалист.

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      Теги: Публикации Статьи Здоровье Путешествия Здоровая жизнь
      Источник: Здоров'я 24
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