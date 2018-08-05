11:54
5 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
30°C
30°C 19°C
  • понедельник
    25°C 18°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    26°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Опасная игра могла быть причиной самоубийства 12-летней девочки

124 Читати новину українською
Опасная игра быстро распространяется в сети
Опасная игра быстро распространяется в сети / Фото из открытых источников

В Аргентине полиция расследует самоубийство 12-летней девочки. Ребенок наложил на себя руки возле своего дома, одной из версий трагедии может быть игра Momo в мессенджере WhatsApp.

Об этом пишет издание Buenos Aires Times.

Перед тем, как повеситься, девочка записала моменты, которые предшествовали ее самоубийству. Потому полицейские считают, что кто-то предложил девочке наложить на себя руки. Эта опасная игра Momo (что-то вроде "Синего кита"), сейчас активно распространяется в Японии через мессенджер WhatsApp.

Читайте также: В Украине резко подорожает PlayStation Plus: насколько вырастет стоимость

Поэтому девочка может стать первым ребенком в Аргентине, который погиб из-за опасной игры в WhatsApp.

Сейчас полиция разыскивает 18-летнего подростка, который, как считают, общался с жертвой в социальных сетях.

Опасная игра Momo заключается в том, что пользователь под ником Момо неожиданно появляется в списке контактов подростка в WhatsApp и начинает его запугивать и принуждать к тем или иным действиям.

На аватарке пользователя фото скульптуры, созданной компанией Link Factory. Ее впервые выставили в галерее ужасов Vanilla Gallery в 2016 году. Это работа японского художника Мидори Хаяси.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Интернет Игры Аргентина Самоубийство
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Загорать или нет: самые распространенные мифы о загаре
сегодня, 11:01 Загорать или нет: самые распространенные мифы о загаре
Я им завидую, – из Луганска в Черногорию с треволнениями
сегодня, 08:41 Я им завидую, – из Луганска в Черногорию с треволнениями
Ольга Черненко
Из-за чего на самом деле Трамп уволил Рекса Тиллерсона
4 августа, 22:01 Из-за чего на самом деле Трамп уволил Рекса Тиллерсона
Блог Соцмережі
Як "Народний фронт" і Аваков вирішили подоїти держбюджет і "Адміністрацію морських портів"
4 августа, 21:00 Як "Народний фронт" і Аваков вирішили подоїти держбюджет і "Адміністрацію морських портів"
Сергій Лещенко
Суд або труна: як місцеві царьки з дозволу Києва розправляються з активістами
4 августа, 20:00 Суд або труна: як місцеві царьки з дозволу Києва розправляються з активістами
Дмитро Гнап
Как вывести деньги с Webmoney: пошаговая инструкция
 30 мая , 16:02
В Gmail появилась новая функция, которая пригодится каждому пользователю
 24 мая , 09:02
Google Pay стал доступен не только в смартфонах на Android
 5 мая , 21:25
В Instagram произойдут изменения из-за скандала с Facebook
 6 апреля , 20:06
Дополнения к играм серии Battlefield разработчики раздают бесплатно
 1 августа , 20:08
Qualcomm объявила дату выпуска автомобиля с поддержкой 5G
 30 июля , 18:05
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук