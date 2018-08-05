Опасная игра могла быть причиной самоубийства 12-летней девочки
В Аргентине полиция расследует самоубийство 12-летней девочки. Ребенок наложил на себя руки возле своего дома, одной из версий трагедии может быть игра Momo в мессенджере WhatsApp.
Об этом пишет издание Buenos Aires Times.
Перед тем, как повеситься, девочка записала моменты, которые предшествовали ее самоубийству. Потому полицейские считают, что кто-то предложил девочке наложить на себя руки. Эта опасная игра Momo (что-то вроде "Синего кита"), сейчас активно распространяется в Японии через мессенджер WhatsApp.
Читайте также: В Украине резко подорожает PlayStation Plus: насколько вырастет стоимость
Поэтому девочка может стать первым ребенком в Аргентине, который погиб из-за опасной игры в WhatsApp.
Сейчас полиция разыскивает 18-летнего подростка, который, как считают, общался с жертвой в социальных сетях.
Опасная игра Momo заключается в том, что пользователь под ником Момо неожиданно появляется в списке контактов подростка в WhatsApp и начинает его запугивать и принуждать к тем или иным действиям.
На аватарке пользователя фото скульптуры, созданной компанией Link Factory. Ее впервые выставили в галерее ужасов Vanilla Gallery в 2016 году. Это работа японского художника Мидори Хаяси.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно
Выбор редакции
-
Все показывали пальцами на товарища Путина, – генерал разведки вспомнил службу с президентом РФсегодня, 11:11
-
Российский патриарх Кирилл встретится с Варфоломеем, чтобы обсудить "украинский вопрос"сегодня, 10:17
-
Главные новости 4 августа: Избиение девочки в Одессе и смертельное ДТП на Херсонщинесегодня, 09:03