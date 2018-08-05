Опасная игра могла быть причиной самоубийства 12-летней девочки

В Аргентине полиция расследует самоубийство 12-летней девочки. Ребенок наложил на себя руки возле своего дома, одной из версий трагедии может быть игра Momo в мессенджере WhatsApp.

Об этом пишет издание Buenos Aires Times.

Перед тем, как повеситься, девочка записала моменты, которые предшествовали ее самоубийству. Потому полицейские считают, что кто-то предложил девочке наложить на себя руки. Эта опасная игра Momo (что-то вроде "Синего кита"), сейчас активно распространяется в Японии через мессенджер WhatsApp.

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Поэтому девочка может стать первым ребенком в Аргентине, который погиб из-за опасной игры в WhatsApp.

Сейчас полиция разыскивает 18-летнего подростка, который, как считают, общался с жертвой в социальных сетях.

Опасная игра Momo заключается в том, что пользователь под ником Момо неожиданно появляется в списке контактов подростка в WhatsApp и начинает его запугивать и принуждать к тем или иным действиям.

На аватарке пользователя фото скульптуры, созданной компанией Link Factory. Ее впервые выставили в галерее ужасов Vanilla Gallery в 2016 году. Это работа японского художника Мидори Хаяси.

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