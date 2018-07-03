Опасная профессия: появились данные, сколько журналистов были убиты с начала года

С начала года в 22 странах мира было убито 66 представителей СМИ.

Такие данные приводит швейцарская неправительственная организация Press Emblem Campaign.

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В исследовании говорится, что были приняты во внимание убийства журналистов, корреспондентов, внештатных сотрудников СМИ, операторов, звукооператоров, техников, фотографов, медиа-администраторов, кибер-репортеров.

Больше всего работников медиа с начала года погибло в Афганистане – 11. Восемь были убиты в Мексике, в Сирии – 7, США — 6 и 5 в Йемене.

Для сравнения Press Emblem Campaign приводит данные за прошлые годы. В 2017-м в мире погибли 99 журналистов.