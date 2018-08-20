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Опасная техника: iPad вспыхнул прямо в магазине Apple

88 Читати новину українською
iPad вспыхнул прямо в магазине Apple
iPad вспыхнул прямо в магазине Apple / unsplash

В магазине Apple в Амстердаме произошел взрыв. Причиной инцидента называют перегретый или негерметичный аккумулятор iPad. Стоит отметить, что после взрыва планшета всех посетителей магазина эвакуировали.

Об этом сообщает нидерландское издание AT5.

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Работники магазина быстро поместили iPad в ведро с песком, и от взрыва никто не пострадал. Однако у трех посетителей магазина возникли проблемы с дыханием из-за токсичного дыма от планшета.

Стоит отметить, что после приезда пожарных и эвакуации людей из магазина Apple Shop возобновил свою работу.

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Теги: Техно Apple iPad Нидерланды Гаджеты
Источник: 24 Канал
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