Опасная техника: iPad вспыхнул прямо в магазине Apple

В магазине Apple в Амстердаме произошел взрыв. Причиной инцидента называют перегретый или негерметичный аккумулятор iPad. Стоит отметить, что после взрыва планшета всех посетителей магазина эвакуировали.

Об этом сообщает нидерландское издание AT5.

Читайте также: 16-летний юноша "сломал" серверы корпорации Apple

Работники магазина быстро поместили iPad в ведро с песком, и от взрыва никто не пострадал. Однако у трех посетителей магазина возникли проблемы с дыханием из-за токсичного дыма от планшета.

Drie mensen onwel door geëxplodeerde iPad in Apple Store https://t.co/Jn3EkAtE6Y pic.twitter.com/35L7FE1Yi6 — AT5 (@AT5) 19 серпня 2018 р.

Стоит отметить, что после приезда пожарных и эвакуации людей из магазина Apple Shop возобновил свою работу.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно