Опасная техника: iPad вспыхнул прямо в магазине Apple
В магазине Apple в Амстердаме произошел взрыв. Причиной инцидента называют перегретый или негерметичный аккумулятор iPad. Стоит отметить, что после взрыва планшета всех посетителей магазина эвакуировали.
Об этом сообщает нидерландское издание AT5.
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Работники магазина быстро поместили iPad в ведро с песком, и от взрыва никто не пострадал. Однако у трех посетителей магазина возникли проблемы с дыханием из-за токсичного дыма от планшета.
Стоит отметить, что после приезда пожарных и эвакуации людей из магазина Apple Shop возобновил свою работу.
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Источник: 24 Канал
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