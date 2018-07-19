Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира

Мощное развитие промышленного животноводства, которое подают как достижение Украины, скрывает за собой ужасающую картину. Из-за несовершенства законодательства и безответственности олигархов украинцы могут получить новую партию проблем со здоровьем. Успехи единичных бизнесменов уже становятся кошмаром для простых людей – и без того не самая лучшая ситуация с экологией в стране может стать еще хуже

Промышленное животноводство признали одной из самых опасных отраслей для окружающей среды, а, соответственно, и человека. Это означает, что его деятельность должна жестко регламентироваться. Здесь и начинаются главные проблемы Украины – ни качественного законодательства, ни гарантий того, что его должным образом будут соблюдать.

В чем проблема

Сейчас главных проблем две – массовое взращивание домашних животных на фабриках и пушные фермы. Так, в последние годы Украина существенно нарастила экспорт замороженного мяса и яиц, в том числе и в страны Европейского Союза. В это же время аграрный сектор начал получать дополнительное финансирование от международных доноров.

С точки зрения экономики – новости как положительные; однако если заглянуть глубже – можно увидеть проблему национального масштаба.

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В дополнение к интенсивной деятельности украинских агрохолдингов появилась еще одна проблема – страны ЕС начали запрещать деятельность пушных ферм на своей территории. Затем фабрики, которые вошли в топ-5 худших с точки зрения загрязнения окружающей среды производств по версии Всемирного банка, из Европы начали "переползать" в Украину.

Как большие фермы влияют на экологию

Деятельность животных фабрик негативно влияет на воду, воздух и почву. Если в небольших количествах навоз и помет можно использовать как удобрение, то в промышленных масштабах эти отходы превращаются в настоящую катастрофу.

Как отметила експерт по экологизации сельского хозяйства ОО "Екодия" Анна Даниляк, большой проблемой является обращение с отходами жизнедеятельности животных. Должным образом этот вопрос в Украине решают лишь единицы из большого количества животноводческих предприятий.

Основные элементы навоза и помета – фосфор и азот, которые могут быть удобрениями. Однако, до того момента, когда их можно будет использовать в качестве удобрения, должна пройти длительная процедура. Если это сделано неправильно, происходит загрязнение почвы повышенной концентрацией нитратов,

– пояснила експерт.

Из-за большого количества нитратов и фосфора в навозе, деградируют почвы и водоемы. Например, в такой "богатой" воде интенсивно начинают расти сине-зеленые водоросли. Это делает водоемы непригодными для жизни и превращает их в болота.

Животные фабрики – одни из главных загрязнителей окружающей среды

Воздух фермы интенсивно загрязняют метаном, аммиаком, сероводородом, формальдегидом и другими опасными соединениями.

В придачу пушные фермы еще и "обогащают" близлежащие территории токсичными тяжелыми металлами. Это происходит потому, что мех преимущественно предохраняют от гниения опасными формальдегидом и хромом. Первый – может вызывать лейкемию, второй – целый ряд форм рака.

В чем опасность для человека

Такой мощное воздействие на экологию конечно же приводит к ряду болезней у людей. Из-за нитратного загрязнения возможно развитие и распространение случаев заболевания щитовидной железы, диабета, отклонения в репродуктивной функции, возникновение синдрома синюшного ребенка у новорожденных, онкологических заболеваний.



Другая большая проблема – использование животноводческими предприятиями антибиотиков и гормонов. Как рассказала Анна Даниляк, чтобы предотвращать распространение эпидемий и массовых болезней, животноводческие предприятия просто не могут не использовать различные медикаменты.



Согласно исследованиям, это влечет за собой высокий риск устойчивости к антибиотикам у людей – как из-за самих продуктов животного происхождения, так и из-за воды и почвы, в которые антибиотики попадают. Наконец, когда в определенный момент человеку потребуется использовать антибиотик для лечения, он может не подействовать.

В навозе и помете могут быть остатки различных медицинских препаратов, антибиотиков, гормонов. Также животные могут быть заражены гельминтами. Это все по цепочке попадает в почву, а затем и в колодец, из которого мы пьем,

– отметила Анна Даниляк.

Координатор кампании за запрет производства меха в Украине Павел Вишебаба недавно посетил поселок Сингуры в Житомирской области. Там уже второй год работает меховая ферма из Нидерландов.



Местные жители уже жалуются на вонь, возникновение мигрени, болезни путей дыхания, а в тамошней амбулатории констатируют повышение аллергических болезней у детей.

Какие варианты?

В случае с пушными фермами единственный действительно действенный вариант – полный отказ. На этот путь постепенно становится Европейский Союз – где страна за страной отказываются от подобных фабрик. В Украине сейчас продолжается сбор подписей под петицией о запрете производства меха.

В случае с фермами с домашними животными альтернативным вариантом могут стать так называемые экофермы. Впрочем, это будет означать, что потребление продуктов животноводства придется существенно снизить. Но пока этого не случилось, спасательным кругом для Украины может стать введение европейских экологических норм и требований.

Что с законодательством?

Действующее законодательство частично ограничивает и регламентирует деятельность животных фабрик, однако имеет слишком много "дыр". К примеру, за существенные нарушения бизнесмены могут обойтись мелким штрафом.

Крупнейшие исповедания в активистов и тех, кто уже ощущает на себе негативное влияние промышленного животноводства, на европейскую интеграцию. Если фермы будут действовать в соответствии с европейскими нормами и стандартами – это поможет частично решить проблему.

У нас есть большая надежда на процесс адаптации украинского законодательства к нормативам Европейского Союза. К сожалению, национальное законодательство не справляется. Есть очень много вопросов. Например, такие базовые вещи, как доступ к информации, мониторинг, система штрафов и налогов,

– добавила Анна Даниляк.

Украина взяла на себя перед ЕС обязательства усовершенствовать экологическое законодательство почти 20 лет назад. С вступлением в действие Соглашения об ассоциации, реформирование сферы охраны окружающей среды получило новый толчок.

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Процесс разделили на три этапа – первый должен был завершиться в 2017 году. Именно к этому времени должна была быть утверждена основная часть директив ЕС. Впрочем, по словам Анны Даниляк, относительно вовремя была принята только одна директива – "Об оценке воздействия на окружающую среду".



Кроме этой директивы, Украина, в соответствии с Соглашением об ассоциации, должна была адаптировать директиву по стратегической экологической оценке, водную рамочную директиву, нитратную директиву и директиву о промышленных выбросах.

Риски

Как отмечают эксперты, процесс приближения законодательства Украины к праву ЕС наталкивается на множество препятствий. Существенная проблема, к примеру, есть в том, что законодательство ЕС и соответствующие директивы могут иметь слишком размытую и свободную интерпретацию в национальном контексте.

Также нет и официальных последствий за невыполнение обязательств относительно приближения законодательства к праву ЕС. Причина в том, что в Соглашении нет положений, которые бы касались членства Украины в ЕС. Следовательно, соблюдение требований директив является фактически добровольным.

Существенной проблемой является и мощное лобби олигархов, которые занимаются агробизнесом и часто имеют тесные контакты с властью. Они не заинтересованы менять действующую систему, поскольку это потребует от них затрат.

Еще в 2017-м возникла довольно показательна ситуация с вето президента Петра Порошенко на законы "Об экологической экспертизе" и "О стратегической экологической оценке". Это связывают с политическим лобби крупных игроков животноводческого бизнеса.

Что нужно делать?

Следовательно, украинцам стоит прежде всего самостоятельно давить на власть и добиваться прозрачной и эффективной экологической политики. Сделать это можно присоединившись к экологическим инициативам, как к примеру Мех.off. Также давить можно и обществами, особенно теми, на территории которых только-только начинают "расти" птицефабрики или другие животные комплексы.

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Для тех, кто столкнулся с этой проблемой эксперты подготовили документ, который прольет свет на права и возможности общин.

Экофермы вместо птицефабрик могут стать альтернативой