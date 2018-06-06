Опасность кризиса: открытое письмо украинскому обществу от бизнеса и ведущих экономистов

Украинские экономисты обратились к обществу с предупреждением о новом экономическом кризисе, который может стать реальностью для Украины уже в ближайшее время. 24 канал публикует текст обращения.

"Считаем своим долгом заявить: украинское государство стоит на грани глубокого экономического кризиса.

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Во второй половине этого года украинское правительство должно заплатить более 3 млрд. долларов кредиторам. В следующем году около 7 млрд. Этих средств у государства нет, и источники их получения пока отсутствуют. Невыплата долга означает катастрофическую девальвацию гривны с неизбежным стремительным обнищанием большинства украинских граждан.

Для выплаты есть три опции:

- продолжение программы сотрудничества с МВФ;

- займы у частных инвесторов;

- радикальное сокращение расходов бюджета.

Опция с частными инвесторами на самом деле означает лишь откладывание проблемы на год с последующим еще большим затягиванием долговой петли. Поскольку деньги можно будет одолжить не менее чем под 8% или все 10-12%.



Радикальное сокращение расходов бюджета – пенсии, зарплаты, образование, медицина, оборона – маловероятно.



Поэтому остается дальнейшее сотрудничество с МВФ, где годовая ставка займа составляет 3%. Но эта программа не будет продолжена пока Украина не вернется на путь реформ. С МВФ или без, из-за отсутствия борьбы с коррупцией и медленные реформы мы теряем последний шанс. У нас есть недели (не месяцы). Парламент, правительство и Президент должны сделать выбор сейчас. Перед тем, как парламент уйдет на каникулы".

Подписанты:

Тимофей Милованов, PhD, Почетный президент Киевской Школы Экономики.

Юрий Городниченко, PhD, Председатель академического совета Киевской Школы Экономики.

Юлия Клименко, директор программы MBA, Киевская школа экономики; Бывший заместитель министра экономического развития и торговли Украины; Член правления Transparency International Украина

Роман Шпек, Председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины, Старший Советник ПАО "Альфа Банк"

Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital

Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ

Иван Миклош, председатель Стратегической группы советников по поддержке реформ

Маргарита Карпенко, партнерша, DLA Piper

Андрей Логвин, Соучредитель и генеральный директор компании Кasta

Сергей Гусовский, стратегический советник почетного президента, Киевская школа экономики

Сергей Башлаков

Наталья Шаповал, вице-президент по экономико-политическим исследованиям, Киевская школа экономики

Наталья Мостепанюк, вице-президент по финансам, Киевская школа экономики