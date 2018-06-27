Опасность закона о "бандеризме" в том, что эта норма нечетко сформулирована, – эксперт

В программе "Pro новости" за 27 июня – юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябченко объяснил, чем опасен для украинцев польский закон о "бандеризме".

Польский закон о "бандеризме": в чем его опасность

"О таких вещах нужно говорить, как с позиции практики, так и с позиции здравого смысла. Что касается практики, мы видим, что поляки в этом году такой закон приняли, поэтому практика есть. А вот насчет здравого смысла, здесь я не уверен, что определенными юридическими инструментами, или, тем более, политикой надо пытаться решить сложные исторические вопросы. Тем более, по которым очень часто нет консенсуса даже внутри определенной страны", – рассказал эксперт.

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Гость программы – главный редактор портала украинцев Польши PROstir.pl Игорь Исаев.