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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Программы Pro новости

Опасность закона о "бандеризме" в том, что эта норма нечетко сформулирована, – эксперт

Pro новости 20 Читати новину українською

В программе "Pro новости" за 27 июня – юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябченко объяснил, чем опасен для украинцев польский закон о "бандеризме".

Польский закон о "бандеризме": в чем его опасность

"О таких вещах нужно говорить, как с позиции практики, так и с позиции здравого смысла. Что касается практики, мы видим, что поляки в этом году такой закон приняли, поэтому практика есть. А вот насчет здравого смысла, здесь я не уверен, что определенными юридическими инструментами, или, тем более, политикой надо пытаться решить сложные исторические вопросы. Тем более, по которым очень часто нет консенсуса даже внутри определенной страны", – рассказал эксперт.

Также в выпуске:

Годовщина вируса Petya. Киберполиция прогнозирует новую масштабную атаку на заказ России.

Обращение Денисовой к Путину.

Возвращение украинских моряков после полуторагодовалого пребывания в Греции.

Гость программы – главный редактор портала украинцев Польши PROstir.pl Игорь Исаев.

Теги: Владимир Путин Новости России Греция Хакерская атака Новости Польши Pro новости
Источник: 24 канал
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