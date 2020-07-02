На нескольких одесских пляжах обнаружили возбудитель кишечной палочки и водоросли, которые вызывают сильную аллергическую реакцию.

Загрязнение зафиксировали после недавнего ливня. Об этом сообщили 24 канала в управлении Госпродпотребслужбы Одесской области.

Обратите внимание Вонь ужасная: мертвых уток прибило к берегу в Заливе – жуткие фото, видео

Какие пляжи в Одессе стали опасными

"Дельфин";

"Аркадия";

"Чайка";

"Курортный";

"Золотой Берег".

Наихудшая ситуация на "Аркадии", там размыло канализационные трубы, а посреди пляжа появилась воронка, из которой вытекают фекалии.

Воронка с фекалиями посреди пляжа в Одессе / Фото 24 канала

Люди не обращают внимания на новообразование, отдыхая на пляже / фото 24 канала

"Это показатели, которые говорят о свежем фекальном загрязнении прибрежной полосы и морской воды. Несоблюдение правил личной гигиены или случайное употребление этой воды может привести к тому, что человек может заболеть кишечной болезнью", – пояснила начальник управления Держпродспоживслужби Одесской области Лидия Степанова.

И это не испугало отдыхающих. Вокруг сигнальной ленты стоят лежаки, а рядом люди купаются в море.

Несмотря на опасность люди купаются в море / Фото 24 канала