На пляжах Одессы обнаружили кишечную палочку и опасные водоросли: где купаться нельзя
На нескольких одесских пляжах обнаружили возбудитель кишечной палочки и водоросли, которые вызывают сильную аллергическую реакцию.
Загрязнение зафиксировали после недавнего ливня. Об этом сообщили 24 канала в управлении Госпродпотребслужбы Одесской области.
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Какие пляжи в Одессе стали опасными
- "Дельфин";
- "Аркадия";
- "Чайка";
- "Курортный";
- "Золотой Берег".
Наихудшая ситуация на "Аркадии", там размыло канализационные трубы, а посреди пляжа появилась воронка, из которой вытекают фекалии.
Воронка с фекалиями посреди пляжа в Одессе / Фото 24 канала
Люди не обращают внимания на новообразование, отдыхая на пляже / фото 24 канала
"Это показатели, которые говорят о свежем фекальном загрязнении прибрежной полосы и морской воды. Несоблюдение правил личной гигиены или случайное употребление этой воды может привести к тому, что человек может заболеть кишечной болезнью", – пояснила начальник управления Держпродспоживслужби Одесской области Лидия Степанова.
И это не испугало отдыхающих. Вокруг сигнальной ленты стоят лежаки, а рядом люди купаются в море.
Несмотря на опасность люди купаются в море / Фото 24 канала