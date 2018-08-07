Опасные пляжи Украины: МЗ опубликовало список загрязненных водоемов

В воде на 154 украинских пляжах зафиксировано микробное загрязнение в виде лактопозитивной кишечной палочкой.

Информацию об этом опубликовал Центр общественного здоровья МЗ Украины.

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Данные основаны на результатах исследования воды с 27 июля по 3 августа. Среди загрязненных водоемов: реки, озера, пруды и водоемы морского побережья.

Опасные пляжи МЗ обозначило в следующих областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской (и Киеве), Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях .

Подробную информацию о пляжах в каждой из областей можно посмотреть на карте и на сайте Минздрава.

По результатам исследований даны рекомендации владельцам о необходимости выставления знаков о запрете купания, проинформированы органы местного самоуправления и СМИ.

Напомним, части Украины угрожает экологическая катастрофа из-за отстойника ядовитых отходов под Горловкой.