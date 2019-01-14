Опасный песок и отчаяние: с чем гонщики боролись на 6-м этапе ралли Дакар-2019. Видео

В Южной Америке закончился шестой этап ралли Дакар-2019. Этот этап не обошелся без дисквалификаций за нарушение правил, а также технических проблем у гонщиков.

Француз Себастьян Леб одержал победу на шестом этапе ралли в зачете внедорожников. Второе место досталось Нассеру Аль-Аттие.

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Для Нассера этот результат стал очень важным с точки зрения борьбы в общем зачете – его главный конкурент Стефан Петерансель уступил ему по итогам этапа 16 минутами. На второе место благодаря своей победе вышел Себастьян Леб.

Дакар-2019. Автомобили. Общий зачет

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)

2. Себастьян Леб (Peugeot) +37.43

3. Стефан Петерансель (MINI) +41.14

Аргентинец Николас Кавильяссо одержал победу в зачете квадроциклов. Вторым до финиша добрался Херемьяс Гонсалес Фериоли, тройку сильнейших замкнул Мануэль Андухар. Успех на шестом этапе позволил Кавильяссо немного укрепить лидерские позиции в общем зачете.

Дакар-2019. Квадроциклы. Общий зачет

1. Николас Кавильяссо (Yamaha)

2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) +1: 06.49

3. Густаво Гальего (Yamaha) +1: 29.36

Чилийский гонщик Пабло Кинтанилья одержал победу в классе мотоциклов. Второе место занял аргентинец Кевин Бенавилес, третье место досталось австрийцу Матиасу Валькнеру. Кинтанилья благодаря этой победе вышел в лидеры генеральной классификации ралли-марафона, опередив Рикки Брабека.

Desperation, exhaustion, pain... Skyler Howes experienced them today and had to abandon this @Dakar.



Desesperación, agotamiento, dolor... Skyler Howes los experimentó hoy y tuvo que abandonar.#Dakar2019 pic.twitter.com/dJOz21n4hk — DAKAR RALLY (@dakar) 14 січня 2019 р.

Дакар-2019. Мотоциклы. Общий зачет

1. Пабло Кинтанилья (Husqvarna)

2. Рикки Брабек (Honda) +4.38

3. Тоби Прайс (KTM) +5.17

The slippery and dangerous sand is the protagonist of the most intense moment of Stage 6, offered by Rebellion Timepieces.



La peligrosa y resbaladiza arena protagonista del momento más intenso de la Etapa 6, ofrecido por Rebellion Timepieces.#Dakar2019 | @RebellionTime pic.twitter.com/sMxMKyOaSY — DAKAR RALLY (@dakar) 14 січня 2019 р.

Экипаж команды "МАЗ-СПОРТавто" пилота Сергея Вязовича одержал победу на шестом этапе в классе грузовиков. Однако позже из-за получения штрафа в один час белорусский экипаж переместился на пятую позицию. Причиной для наказания Вязовича стал пропуск одной из контрольных точек, на которой Сергей не отметился. Теперь на первом месте по итогам шестого этапа находится экипаж "Ивеко" голландца Жерара де Роя.

Дакар-2019. Грузовики. Общий зачет

1. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер)

2. Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-мастер") +10.13

3. Жерар де Рой ("Ивеко") +1: 50.03.

Stage 6 Summary: Arequipa > San Juan de Marcona | Trucks



Victory for Gerard de Rooy#Dakar2019 pic.twitter.com/o1AVpU05Bc — DAKAR RALLY (@dakar) 14 січня 2019 р.

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