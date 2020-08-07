Экспедиция Ukraїner исследовала путь центра современного искусства "ДАХ". Съемки этой истории длились почти 2 года.

Центр современного искусства "ДАХ" – это первое в Украине частное театральное пространство, возникшее во времена перестройки, в безумные 1990-е годы. С него началось иное восприятие современной Украины, сообщает 24 канал.

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Они создали оперу "IYOV", признанную одной из лучших в мире, популярную группу "ДахаБраха", кабаре-бэнды "Dakh Daughters" и "ЦеШо". Именно здесь родился фестиваль "ГогольFest", который сначала переезжал в пределах Киева, а теперь ежегодно расширяется на все больше и больше украинских городов.

Все проекты, которые создает "ДАХ" и его основатель, режиссер и учитель Влад Троицкий, рассказывают об Украине в мировом контексте, не имея институциональной государственной поддержки.

"Они вплетают украинский контекст в мировой и уже 25 лет делают культурный продукт, который очень часто становится первым контактом многих иностранцев с современной Украиной. Да что там иностранцев – для скольких украинцев "ДахаБраха" открыла по-новому фольклор, а "Dakh Daughters" – кабаре. Сколько еще украинских опер и фестивалей оказалось в мировых рейтингах так, как это сделали "Новая Опера" и "Гогольфест"?", – сказал Богдан Логвиненко, автор проекта Ukraїner.

История основателя и владельца "ДАХ" – бизнесмена Влада Троицкого – нетипичная для Украины. Родился он в российском Улан-Удэ (Бурятия), откуда вместе с родителями переехал в Киев и поступил в Киевскую политехнику на радиотехнический факультет. Троицкий мечтал заниматься наукой, но был вынужден начать бизнес. Однако деньги он вкладывал в создание собственного художественного центра, где и основал открытую театральную школу.

Я это хочу вписать сразу в мировой контекст, меня не интересуют сугубо провинциальные истории. Поэтому все проекты, которые рождаются в "ДАХе", сразу вписаны не только в украинскую, но и мировую картину,

– рассказал в истории Ukraїner Влад Троицкий.

Почти все резонансные художественные проекты Владислава Троицкого – мультидисциплинарный международный фестиваль современного искусства "ГогольFest", группы "ДахаБраха" и "Dakh Daughters", формация "Оpera Nova", группа "ЦеШо" – возникли из спектаклей "ДАХа", из актерских инициатив и внутренней самоорганизации этого небольшого, но такого мощного пространства.

"ДАХ" постоянно меняется, оставаясь неизменным по сути. Здесь выросло несколько художественных поколений, менялись форматы проектов, функциональные особенности места, тактические ходы. Постоянным остается главный месседж: связывать разное для проявления общей, фундаментальной глубины.

Больше об участниках группы "ДахаБраха" и о их Киеве можно узнать из выпуска шоу "Амбассадоры".

Узнайте больше о пути "ДАХа" из видеоистории