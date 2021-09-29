Последствия для прибрежного населения стали фатальными. Огромная масса воды, которая прорвалась сквозь разрушенную дамбу, унесла жизни от 20 до 100 тысяч человек.

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Виновниками трагедии оказались работники НКВД, которые якобы должны были защищать гражданских лиц, однако вместо этого организовали их массовую гибель.

Возведение гидроэлектростанции

Упоминания о планах строительства гидроэлектростанции на днепровских порогах есть в документах Совета министров украинского государства еще с 1918 года. Однако воплощать замысел в жизнь начали почти через 10 лет.

Возведение Днепровской ГЭС началось в рамках программы индустриализации СССР. В результате сооружения плотины значительно поднялся уровень воды. Днепр затопил более 50 населенных пунктов.

Уже в октябре 1932 года на станции ввели в эксплуатацию первый гидроагрегат, в течение 7 лет таких агрегатов на станции работало 9. в то же время через плотину ГЭС пустили первый трамвай. Впоследствии по этой дороге проходил рейс из Киева в Херсон.

Вскоре на реке ликвидировали пороги, поэтому по водоему могли ходить и теплоходы.

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ГЭС взорвали

Однако работать новой гидроэлектростанции пришлось недолго. Через несколько лет началась Вторая мировая война, поэтому на плотину, как на один из основных технических объектов города, у обеих из сторон противостояния были свои планы.

18 августа 1941 года командование Красной армии получило информацию о прорыве в районе Запорожья немецких войск. Когда стало понятно, что удержать оборону не удастся, было принято решение немедленно взорвать Днепровскую ГЭС.

Дело в том, что это был не только важный технический объект, но и мост на другую сторону Днепра. Сначала гидроэлектростанцию вывели из строя, а в 20:15 работники НКВД взорвали на ней 20 тонн тола (по другим данным – аммонала). Достоверных данных относительно вида взрывчатого вещества не осталось.

Аммонал – что это? Это аммиачно-селитровые Это аммиачно-селитровые взрывчатые вещества . Они состоят из смеси аммония нитрат. Горючая составная часть – пудра алюминия. Из-за нее энергия и температура взрыва являются очень высокой.

В то же время правление СССР не интересовало, какие последствия будут для прибрежного населения и даже для собравшихся неподалеку красноармейцев.

Последствия взрыва

После взрыва в плотине моментально образовалась пробоина длиной примерно 150 метров. Через нее хлынули тонны воды, образовавшие огромную волну. Некоторые очевидцы событий утверждают, что на Днепре в то время произошло настоящее цунами высотой 20 метров.

Несмотря на то, что расчеты ученых опровергают такие данные, сомневаться в том, что высота волн была огромной – оснований нет. Воды Днепра повлекли массовые разрушения зданий и забрали с собой всех людей, которые в то время были в береговой зоне.



Из-за взрывов хлынули тонны воды / Скриншот с видео

Что известно о погибших

И хотя расчеты погибших в результате разрушения ГЭС нигде не задокументированы, историки называют цифры от 20 до 80 и даже кое-где 120 тысяч человек. Среди них были как местное население, так и военные Красной армии.

Некоторые исследователи все же склоняются к тому, что такие данные значительно преувеличены. Немецкие газеты того времени называли цифру примерно 3 тысячи погибших. Тем не менее очевидцы утверждали, что утопленников было гораздо больше.



Люди спасались на лодках / Скриншот с видео

В любом случае, несмотря на то, что официальных данных или массовых захоронений нет, жертвы взрыва исчисляются не одной тысячей человек.

От ужасного наводнения люди спасались на лодках. К счастью, вблизи плавней лодки были едва ли не в каждом доме. Таким способом многим местным жителям удалось спастись самим и повытаскивать из воды обессилевших бойцов.

Операцию лично одобрил Сталин

Через некоторое время стало известно, что подготовкой к взрыву на Днепровской ГЭС занимались начальник отдела управления штаба Южного фронта подполковник Алексей Петровский и представитель Генерального штаба Красной армии Борис Епов.

Операцию лично одобрил Иосиф Сталин. В то же время никто не позаботился о заблаговременном предупреждении местного населения, военных и беженцев, которые в то время переправлялись на плотине на другую сторону Днепра.



Сталин лично одобрил операцию / Фото из архива издания "Огонек"

Поскольку мало кому было известно о планируемой операции, советская контрразведка после подрыва гидроэлектростанции, немедленно арестовала исполнителей, как вражеских диверсантов. Однако в это дело сразу вмешалось руководство, поэтому заключенных отпустили на свободу.

Взрыв на Днепровской ГЭС разрушил машинный зал, что привело к прекращению энергоснабжения. Таким образом в Запорожье остановилась деятельность всех промышленных предприятий.

Свою причастность к разрушению, которое стало настоящей трагедией для тысяч жителей города, советская власть тщательно скрывала много лет. Впоследствии они начали уверять, что это было вынужденное решение, чтобы предотвратить завладение техническим объектом вражеской армией.

Однако некоторые историки утверждают, что войска Вермахта не имели в то время целью захватывать Запорожье. В город они вошли лишь почти через два месяца. Однако признать свою ошибку и взять ответственность за убийство тысяч жителей советская власть не спешила.

Наоборот – после завершения войны запорожские коммунисты поставили в центре города памятник Сталину, который одобрил спецоперацию по подрыву.

Второе уничтожение

После захвата Запорожья вооруженными силами нацистской Германии, немецкие строительные части взялись за восстановление разрушенной части плотины. Уже летом 1942 года вместо поврежденного оборудования заработало новое.

Когда же на фронте начали происходить перемены, а немцы стали предвидеть свое возможное отступление, Вермахт принял решение разрушить Днепровскую ГЭС во второй раз. Гитлеровцы доставили на место 12 вагонов взрывчатки, содержавшей более 200 тонн взрывчатых веществ.

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На этот раз взрыв мог быть значительно мощнее. Несмотря на то, что в планах Вермахта было разрушить плотину полностью, им удалось уничтожить лишь ее часть. На этот раз пробоина была значительно меньше, чем после подрыва работниками НКВД.

ГЭС удалось отстроить

После окончания войны в 1944 году гидроэлектростанцию взялись восстанавливать во второй раз. В 1950 году заработали все 9 гидроагрегатов электростанции. В 1970-х годах Днепрогэс построили еще больше. Через 10 лет она начала работать на полную мощность.



Строительство плотины ГЭС / Фото издания "Ретро"

Сейчас в Запорожье о трагедии 1941 года практически не вспоминают. За преступление перед гражданским населением никого не наказали. Возле Днепрогэс только установили памятник артиллеристам, которые охраняли объект с начала войны.

Лишь на 72 годовщину взрыва, в 2013 году, в Запорожье установили памятный крест, который напоминает горожанам о всех погибших и о трагических событиях в целом.