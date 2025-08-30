Укр Рус
24 Канал Новости Украины Операция "Сирена" из-за убийства Парубия: что это значит и что следует учитывать львовянам
30 августа, 14:33
2

Операция "Сирена" из-за убийства Парубия: что такое и какие ограничения действуют во Львове

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • Во Львове застрелили нардепа Андрея Парубия, введена спецоперация "Сирена" для задержания убийцы.
  • Спецоперация предусматривает увеличение патрулей, блокпостов, проверки авто и документов, возможные временные неудобства в движении.

Во Львове был застрелен нардеп Андрей Парубий. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена" по задержанию убийцы.

Городской голова Андрей Садовый рассказал, что это такое и какие ограничения будут действовать в городе, передает 24 Канал.

Смотрите также Во Львове застрелили Андрея Парубия: все, что известно на данный момент

Что такое спецоперация "Сирена"?

По словам Садового, спецоперация "Сирена" – это специальный план действий правоохранительных органов, который предусматривает розыск и задержание вооруженных преступников, представляющих повышенную опасность.

Такой режим вводится в случаях, когда преступники убегают с места преступления, 
– указал он.

Мэр Львова отметил, что в городе развернут больше патрулей и блокпостов, возможны проверки авто и документов, временные неудобства в движении.

"Прошу отнестись с пониманием и сотрудничать с правоохранителями. Это делается для безопасности каждого из нас!" – указал Садовый.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?

  • Андрея Парубия застрелили во Франковском районе Львова около полудня. Нападавший подошел и в упор выпустил в нардепа 8 пуль. Экс-глава Верховной Рады погиб на месте: ранения были несовместимы с жизнью.

  • Предварительно, убийца Парубия был одет как курьер. Он передвигался на скутере и сзади у него был бокс для доставки еды.

  • СМИ утверждают, что полиция уже вышла на след убийцы.

  • Сейчас правоохранители работают на месте, выясняют все обстоятельства дела. Мотивы нападавшего пока неизвестны.

  • Свои соболезнования родным и близким погибшего выразили ряд украинских деятелей, среди которых президент Владимир Зеленский и мэр Львова Андрей Садовый.