Операция "Сирена" из-за убийства Парубия: что такое и какие ограничения действуют во Львове
- Во Львове застрелили нардепа Андрея Парубия, введена спецоперация "Сирена" для задержания убийцы.
- Спецоперация предусматривает увеличение патрулей, блокпостов, проверки авто и документов, возможные временные неудобства в движении.
Во Львове был застрелен нардеп Андрей Парубий. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена" по задержанию убийцы.
Городской голова Андрей Садовый рассказал, что это такое и какие ограничения будут действовать в городе, передает 24 Канал.
Что такое спецоперация "Сирена"?
По словам Садового, спецоперация "Сирена" – это специальный план действий правоохранительных органов, который предусматривает розыск и задержание вооруженных преступников, представляющих повышенную опасность.
Такой режим вводится в случаях, когда преступники убегают с места преступления,
– указал он.
Мэр Львова отметил, что в городе развернут больше патрулей и блокпостов, возможны проверки авто и документов, временные неудобства в движении.
"Прошу отнестись с пониманием и сотрудничать с правоохранителями. Это делается для безопасности каждого из нас!" – указал Садовый.
Что известно об убийстве Андрея Парубия?
Андрея Парубия застрелили во Франковском районе Львова около полудня. Нападавший подошел и в упор выпустил в нардепа 8 пуль. Экс-глава Верховной Рады погиб на месте: ранения были несовместимы с жизнью.
Предварительно, убийца Парубия был одет как курьер. Он передвигался на скутере и сзади у него был бокс для доставки еды.
СМИ утверждают, что полиция уже вышла на след убийцы.
Сейчас правоохранители работают на месте, выясняют все обстоятельства дела. Мотивы нападавшего пока неизвестны.
Свои соболезнования родным и близким погибшего выразили ряд украинских деятелей, среди которых президент Владимир Зеленский и мэр Львова Андрей Садовый.