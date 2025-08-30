Во Львове был застрелен нардеп Андрей Парубий. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена" по задержанию убийцы.

Городской голова Андрей Садовый рассказал, что это такое и какие ограничения будут действовать в городе, передает 24 Канал.

Смотрите также Во Львове застрелили Андрея Парубия: все, что известно на данный момент

Что такое спецоперация "Сирена"?

По словам Садового, спецоперация "Сирена" – это специальный план действий правоохранительных органов, который предусматривает розыск и задержание вооруженных преступников, представляющих повышенную опасность.

Такой режим вводится в случаях, когда преступники убегают с места преступления,

– указал он.

Мэр Львова отметил, что в городе развернут больше патрулей и блокпостов, возможны проверки авто и документов, временные неудобства в движении.

"Прошу отнестись с пониманием и сотрудничать с правоохранителями. Это делается для безопасности каждого из нас!" – указал Садовый.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?