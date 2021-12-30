Большинство экс-комбатантов не задумываются и, соответственно, не указывают в резюме и во время собеседования именно свой военный опыт. Чаще всего причина – страх, что из-за статуса ветерана работодатель откажет в силу определенных предубеждений.

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"Просто быть ветераном – еще не профессия"

Виктор Андриянов – 39-летний участник боевых действий на востоке Украины. Он старший сержант 24 бригады пехотинцев, выжил после печального обстрела в Зеленополье (11 июля 2014-го) и после ранения своего командира сам стал командиром около десятка побратимов. В Парк Виктор не пришел сразу на руководящую должность.

Виктор на фронте / Фото из личного архива

После демобилизации, имея опыт в торговле, он попробовал себя в электротехнике, окончив курсы электрика-инженера. А потом отправился в парк культуры на эту должность.

По данным IREX, несмотря на то, что 60% трудоустроенных и 61% нетрудоустроенных ветеранов в целом были открыты для получения профессиональной помощи относительно карьерного развития, исследование выявило мало согласия по конкретным типам услуг, которые они хотели бы получить. Так, во время опроса ветеранов попросили оценить пользу от таких услуг по шкале от 0 (совсем не полезная) до 10 (чрезвычайно полезная).

Таблица приводит результаты ветеранов, оценивших различные услуги по 10-балльной шкале

По данным опроса МОМ "Жизнь после конфликта" (2020 год), безработные ветераны (26%) говорят о такой поддержке в поиске работы, как курсы переквалификации или повышения квалификации, а еще около 20% хотели бы получить поддержку в открытии собственного дела, а 16% – получать информацию о ярмарках вакансий и приглашения на них. Когда в рамках этого же исследования временно безработных ветеранов спросили, какой именно тип курсов или обучения им бы подошел больше всего, они предпочли языковые курсы (29%), IТ-курсы (21%) и курсы вождения (18%).

Работодатель Виктора, а по совместительству фронтовой волонтер Александр Молодой, — директор Парка Культуры, отмечает, что, несмотря на его уважение и особое отношение к ветеранам, Виктора он нанимал не за этот факт, а за его скилы.

Александр Молодой / Фото facebook.com/molodyj

Я на фронте с 2014 года, сейчас и сам резервист одного из подразделений ВСУ, но, несмотря на это, я противник того, чтобы нанимать на работу ветеранов только за тот факт, что они – ветераны,

– говорит он.

Есть ли дискриминация? Согласно данным исследования "Реинтеграция ветеранов", проведенного Согласно данным исследования "Реинтеграция ветеранов", проведенного IREX , 32% экс-комбатантов почувствовали, что работодатели не хотели брать их на работу из-за статуса ветерана. В этом материале ветераны делятся собственным опытом, когда они изменили сферу деятельности или поднялись по карьерной лестнице, в частности, благодаря навыкам, полученным или "прокачанным" на фронте. Эти ветераны не боятся говорить о своем военном опыте, но категорически против, чтобы им кичиться.

Действует несколько факторов принятия на работу ветеранов:

Первый : в связи с регулярными поездками на фронт и прохождением обучения резервистов я более-менее отдаю себе отчет, какие навыки ветераны могут приобретать и совершенствовать в условиях боевых действий и чем они могут быть полезны на определенной должности. Речь, в частности, о пунктуальности, ответственности и критическом мышлении – это если говорить о “софт скилс”, если о “харде”, то это и разбираться в электричестве, бухгалтерии, документации, уметь, например, правильно держать электропилу в руках, за две минуты завести генератор или трактор, который "барахлит" – это все требования к работникам в Парке Культуры. Виктор сумел работниками управлять, при том, что они – не ветераны, но он умеет их скомуницировать, предупредить конфликт, потому что все они люди с разным статусом и характерами, и быстро решить возникающую в парке проблему, направив каждого в свою сторону, русло, с которым человек быстро справится. С фронта он научился, что времени медлить нету никогда и нигде: ни когда летит мина, ни когда падает сухое дерево.

: в связи с регулярными поездками на фронт и прохождением обучения резервистов я более-менее отдаю себе отчет, какие навыки ветераны могут приобретать и совершенствовать в условиях боевых действий и чем они могут быть полезны на определенной должности. Речь, в частности, о пунктуальности, ответственности и критическом мышлении – это если говорить о “софт скилс”, если о “харде”, то это и разбираться в электричестве, бухгалтерии, документации, уметь, например, правильно держать электропилу в руках, за две минуты завести генератор или трактор, который "барахлит" – это все требования к работникам в Парке Культуры. Виктор сумел работниками управлять, при том, что они – не ветераны, но он умеет их скомуницировать, предупредить конфликт, потому что все они люди с разным статусом и характерами, и быстро решить возникающую в парке проблему, направив каждого в свою сторону, русло, с которым человек быстро справится. С фронта он научился, что времени медлить нету никогда и нигде: ни когда летит мина, ни когда падает сухое дерево. Второй – это принцип "брат за брата" – когда ты берешь человека, в котором уверен, речь идет о ребятах, к которым я регулярно ездил как волонтер, Виктор – среди них.

– это принцип "брат за брата" – когда ты берешь человека, в котором уверен, речь идет о ребятах, к которым я регулярно ездил как волонтер, Виктор – среди них. И третий момент – это уважение к ветеранам. Если есть два человека с примерно одинаковым резюме, я, скорее, выберу ветерана, я, по крайней мере, так могу сказать ему спасибо”.

В то же время Александр отмечает: у любого, кто будет занимать руководящую должность, должен быть испытательный срок, независимо от того, ветеран он или нет. Но это, добавляет, не касается только ветеранов: "Да кто-угодно может оказаться недостаточно профессиональным, может иметь проблемы с алкоголем не только ветеран, но и работник, который, например, всю жизнь проработал инженером и никогда не был на фронте. Поэтому вот это "контуженный, алкоголик, агрессивный" – это точно предубеждение по отношению к ветеранам".

Зато у них есть очень крутые качества, которые они приобрели в таких условиях, где на кону – жизнь. И в первую очередь – это эмпатия к людям, взаимопомощь, побратимство и ответственность за свой участок работы, потому что на фронте ошибки преимущественно фатальные, и ветераны, учитывая это, реже будут допускать ошибки и на гражданке,

– добавил он.

"Вижу это из опыта, потому что в парке, где работает чуть меньше сотни людей, есть ветераны, и они все, в первую очередь, профессиональные и ответственные на своем участке. Что есть у Виктора как у руководителя: умение управлять командой, контроль за соблюдением рабочего процесса, кризисный менеджмент, когда нужно быстро и качественно справиться с экстренной ситуацией», – продолжил герой.

Я сам ужасно злюсь, когда встречаю ветеранов, которые считают, что все вокруг им что-то должны: работу, деньги, помощь, что угодно,

– признается Виктор.

"Тебя могут взять на работу, если ты выполняешь свой профессиональный долг. Здесь как на фронте: ты не можешь стать за АГС, если ты из него никогда не стрелял, и тебя никогда не отправят на эвакуацию людей на МТ-ЛБ, если ты не умеешь им управлять", – продолжил он.

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"Не командовать, а направлять"

После ранения командира в Зеленополье и его эвакуации ему пришлось стать командиром группы.

"И это ты сознательно берешь на себя ответственность за каждого человека, с которым если что-нибудь случится, то виноватым будешь считать себя. Даже если только касательно. Но… там были все взрослые и преимущественно у них было понятие того, что когда есть дисциплина, то больше шансов сохранить жизнь чужую и свою. Но, конечно, я пытался ту дисциплину контролировать и сохранять. Потому что я командир. Сейчас я тоже по сути командир, начальник отдела, и под моей ответственностью около 40 человек", – считает он.

Но я стараюсь ими не командовать, а направлять, опять же, рассчитывая на то, что все взрослые и сознательные люди, и понимают "цену" и последствия своей ошибки или халатности,

– говорит Виктор.

По его мнению, каждый человек ответственен в первую очередь сам за себя. "На фронте я должен был выполнить приказ и сохранить людей, здесь – то же самое, я должен выполнить поставленную директором задачу, но отследить, чтобы никто не травмировался (когда пилят упавшее дерево во время урагана, когда ремонтируют детскую площадку, когда речь об электричестве или работу кузнеца с горячим металлом, или столяра и т.п.) – речь о таких навыках, как организация процесса и мониторинг качества ", – продолжил он.

Почти половина респондентов ( 49%) уже цитируемого в тексте опроса говорят, что сталкивались с пристрастным или несправедливым отношением к ветеранам в разных сферах (речь о 2020 годе). Речь, в частности, о найме на работу.

"Рота, взвод или отделение, как и отдел на предприятии, в моем случае в парке – это часть большого организма, и как командир я понимал, что если моя группа, как действующий орган того организма, где-то отказывает или работает плохо, то страдает весь организм. Потому что неработающий орган вызывает инвалидность организма. – делится приобретенными знаниями на фронте и на гражданке Виктор. – На войне я научился принимать быстрые, но притом обдуманные решения».

Общая стратегия – это продумывание наперед

По мнению нашего героя, нельзя принимать необдуманные и невзвешенные решения. Но бывает, что приходится принимать их за 20 минут.

"Если какая-то единица моего "подразделения", скажем так, "хочет схалявить", я пытаюсь объяснить, что так не получится, что кто-то выполняет ее работу, потому что она работает в коллективе и у каждого свои задачи, и невыполнение их "провалит" совместную работу коллектива . Если человек не хочет – мы с ним должны попрощаться», – подытоживает он.

Он считает, что армия – срез общества и там представлены все слои населения, а на войне – часто очень разных профессий и характеров.

"Поэтому и в армии: если ты не справляешься, то тебя отстраняют от исполнения обязанностей, от несения службы и т.д. Любая халатность может привести к беде. Более-менее я понимаю, куда двигается этот парк, и если люди не хотят выполнять приказов и делать парк лучше, так это не их работа", – напомнил военный.

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Дважды у Виктора были фидбеки от фронта на гражданке, когда он не растерялся и действовал, как на фронте. Однажды – когда в парк, переполненный людьми, странным образом заехало такси без опознавательных маячков, во второй раз, когда пришлось оказывать первую помощь своему подчиненному.

Среди ветеранов, сменивших работу, 40% испытывали трудности в поиске работы, и более половины (60%) ветеранов, которые не продолжили службу, испытывали определенные трудности при переходе к гражданской жизни в целом.

"Возьмем блок-пост. Если ты стоишь на блокпосту, через который можно спокойно проезжать дальше, если в машине ничего не найдем, ты пропускаешь дальше, если ты на нуле – дальше нельзя по определенным обстоятельствам безопасности. То же самое в парке. Когда работают аттракционы, в парк нельзя заезжать автомобилям, поэтому когда я увидел посреди летнего выходного в парке машину, то мгновенно среагировал, провел разговор и проверку (все как и там). Потому что во время работы аттракционов может заезжать только, не дай Бог, скорая, полиция или пожарная служба", – вспоминает он.

Все это экстренные ситуации. "Как на войне, когда с нуля должны вывезти раненых, то только машина эвакуации или медицинская "таблетка" может "проскочить" блокпост. Такие правила, такая должна быть дисциплина, аккуратность, перестрахование. И не имеет значения ни там, ни здесь – или депутат или министр, или еще кто-то: если проезд запрещен – он запрещен для всех», – добавляет наш герой.

Другой случай: когда он оказывал первую помощь своему подчиненному. "Это было после урагана в парке, и я когда увидел, что он лежит – рванул к нему. Мигом в голове прокрутились все правила домедицинской помощи – положение тела, его дыхание, мои действия", – вспомнил военный.

Не скажу, что я реанимировать научился прямо-таки на фронте, но там я научился действовать мгновенно, потому что там два цвета – черный и белый – жизнь или смерть, и я такими принципами живу здесь,

– говорит он.

И еще один важный момент – картография и разведка. "В первую очередь, надо узнать все о ей позиции: понять, грубо говоря, где копать, а где выставлять посты, где технику, где расположение личного состава. Вот эта дотошность мне очень помогает сегодня в парке: когда я только пришел в парк, я сразу стал "разведывать", – объяснил герой.

И еще одно правило – учиться ценить чужое время, деньги и усилия: "Я люблю правила! Четкие, определенные границы, а на фронте полюбил их еще больше. И даже когда случаются дискуссии, я предпочитаю услышать других и напомнить им о правилах и фактах. Есть вещи, которые должны быть, потому что от них, например, зависит человеческая жизнь и здоровье, этому я научился на фронте”.

Кирилл: "Офицер, у которого нет бойцов, сам становится бойцом"

Кирилл Недря, получивший на фронте позывной "Доцент" – защитник ДАПа в составе 93-й мехбригады. В АТО шел "замполитом", а на деле был командиром роты, с которой и защищал аэродром. Несмотря на адские боевые действия, которые Кирилл пережил, он вернулся к мирной профессии преподавателя университета Внутренних дел в Днепре и воспитывает курсантов. Более того, теперь он заведует кафедрой. Говорит – боевые действия усовершенствовали все его навыки, которые у него были раньше, но сегодня они строят и делают его и его работу.

Кирилл во время лекции / Фото из личного архива

"Я – заведующий кафедрой университета, поэтому в первую очередь – это научная работа и работа воспитательная с курсантами, потому что, кроме того, что мы должны выпустить профессионала своего дела, мы должны выпустить, прежде всего, человека, – говорит Кирилл. – Методическая работа, связанная с внедрением новых методов обучения".

Это работа с персоналом, поскольку я возглавляю кафедру (7 человек, не просто рабочих единиц, а людей образованных, с научными степенями, чертами характера и эмоциями), как когда-то возглавлял роту, где тоже были разные люди,

– рассказывает он.

И добавляет: "Львиная часть – это работа с действующими сотрудниками, поскольку моя работа как тренера-инструктора, человека, разрабатывающего и внедряющего методики повышения квалификации и первоначальной подготовки полицейских при приеме на службу и уже во время их службы. И это уже "hard skill".

Понимание ценностности и стоимости людей, как основного приоритета, для любого руководителя – это, наверное, один из первых скилов, которых он научился на войне. Ибо ключевое – это люди, которые делают с тобой общий результат. "Офицер, у которого нет бойцов, сам становится бойцом" – это была фраза Кирилла на войне, и ее я услышал еще от своих наставников.

Самоконтроль, планирование, в частности, времени, а в конце концов – всего, даже еды. А еще – управление конфликтами, и внутренними в том числе. "Это, скорее, такой менеджерский скил. Потому что все люди на фронте – разные, по возрасту, образованию, опыту, та по всему собственно. И между ними надо найти этот консенсус только для того, чтобы все выжили, а еще – и чтобы успешно решать задачи". И когда ты начинаешь разбираться в деталях, кто кого уважает, любит-не любит и кто кого слушает, кто с кем может или не может нести службу… И вот это все пофиксить и свести тех людей правильно – это важно. А тем более для меня, который должен быть в звании замполита, а по сути руководил ротой", – напоминает он.

Решение конфликтов

По его мнению, важно еще и уметь предусмотреть тот конфликт: изучить людей настолько хорошо и подробно, что ты заранее знаешь, что и от кого ждать и кого с кем стыковать. "Ставить общую задачу или на общую позицию. То есть ты подбираешь людей по их характерам и качествам, складываешь таким образом целый пазл, чтобы люди в команде эффективно работали, дополняя друг друга, а не мешая своими конфликтами или просто несовместимостью характеров. Ну чем это не полезный скил в должности руководителя или, например, HRа?" – считает Кирилл.

Лишь 54% ветеранов, работавших по найму, вернулись на предыдущую работу – такие данные приводит исполнительный директор ОО "Центр занятости свободных людей", основательница проекта "Воину — достойная работа", эксперт по трудоустройству ветеранов Оксана Филоненко.

Сейчас, когда Кирилл занимает руководящую должность и каждый день общается с десятками людей – и персоналом, и студентами (курсантами), само управление человеческим ресурсом и качественный менеджмент, отработанный на фронте в экстремальных ситуациях, особенно пригодился ему, и именно этот скил особенно ценят в нем руководители как в работнике.

В конце концов, уверен "Доцент", на любой должности, предполагающей общение со многими разными по навыкам и характерам людьми, такие скилы пригодятся. "Потому что один ты со всем не справишься, не победишь, поэтому надо уметь налаживать контакт с другими людьми, строить команду единомышленников, – это и будут твои побратимы в гражданской жизни. Там мы могли положиться на побратима, потому что мы ему доверяем, потому что мы с ним прошли через тяжелые ситуации, экстремальные. Доверие нужно уметь выстроить и здесь. А оно – за общением", – рассказывает он.

На службе / Фото из личного архива

Кирилл вспоминает многие истории, когда он в гражданской жизни, в частности, во время рабочего процесса, думал не как гражданский человек, а именно как воин, и где именно военные навыки, навыки с войны, с фронта, дали свой качественный результат: "К примеру, в один день надо запихать очень большое количество дел. Если на фронте все более или менее "под боком", то здесь нужно планировать маршрут по городу. Иногда подключал знакомых, которые мне помогали что-то сделать, чтобы оптимизировать работу.А сами маршруты по городу я строю уже не с точки зрения гражданского, а как военный – где я могу застрять в пробке, где я могу нарушить ПДД, но я успею, потому что я должен успеть. Такое было не один раз. И вот с точки зрения меня как тренера по психологической и стресс-подготовке – такие вещи – приоритетные, потому что это то, что я там получил. Если я не знаю о стрессе все, я знаю почти все".

А вот стереотип "ветеранов не принимают на работу" Кирилла удивляет и даже раздражает, ведь, говорит, часто дело не только в работодателе, но и в самом ветеране.

Ветеран нередко претендует на работу "не такую, ​​как все", и у них появляется, я называю это довольно просто, "корона участия", и человек уже сам себе внушает мысль, что "мне должны"

– объясняет он.

"Например, он может меньше делать и больше получать, позволить себе загулять и не выйти на работу и вроде ничего страшного, или претендует только на какие-то руководящие должности. Из моего собственного опыта – это больше половины так думает из тех, с кем я имел дело или знаю о таких случаях. Для того, кто реально хочет получить работу, его статус ветерана не произносится в первую очередь.Человек приходит как специалист, все. А ветеранский опыт, он только может быть очень важной составляющей со стоящими навыками. Например, водитель-механик с войны приходит на СТО и говорит о своем опыте на фронте. Конечно, это очень важно", – говорит Кирилл.

По данным исследования МОМ "Жизнь после конфликта", более 1/4 ветеранов (29%) сообщили, что за ними не были сохранены места работы и должность, тогда как среди тех, кто работал до военной службы по найму, только 68% удалось сохранить свое место работы и должность.

“Но когда ветеран будет устраиваться, например, на кафедру ко мне, даже если его резюме будет идеальным, а навыки с войны на бумаге будут выглядеть как именно то, что нужно, я все равно поинтересуюсь и у него, где он воевал, и у своих друзей, побратимов, других ветеранов, которым я давно доверяю. – Разъясняет свою позицию к ветеранам, которые находятся в поиске работы и вызывают вопросы во время рассмотрения резюме или собеседования, Кирилл. – То есть, в рамках принципа "брат за брата" работает и такая опция. И если ты приврал, то я присоединюсь к тому, чтобы тебя проверили на всех других работах, куда ты будешь подавать резюме. И, собственно, я знаю по меньшей мере три ветеранских бизнеса, которые из-за этого перестали позиционировать себя как “ветеранский для ветеранов”. Вот именно из-за таких ветеранов, которые требуют, каким должны, каким скидки, которым больше платить".

Павел Билоус: "После боевых действий я должен кормить детей"

Павел всю жизнь занимался самыми разными профессиями, "прыгал" от учителя до рекламного агента и бармена, ни одна работа не казалась ему непопулярной, непрестижной или недостойной. Всюду учился и работал. После войны, во время своего боевого пути, Павел Билоус "Кабул" побывал в двух подразделениях – батальоне "Гарпун" и 25-м мотопехотном батальоне "Киевская Русь".

Еще студентом пошел работать учителем, но денег тогда платили мало (8 долларов в месяц), и я пошел работать в газету рекламным агентом. Дослужился до редактора в газете, затем в журнале. А потом поехал к родственникам в Молдову, где работал барменом и пивоваром,

– рассказывает он о прошлом.

Также был директором коммунального предприятия, а затем сам стал предпринимателем. "А дальше – война. С которой я вернулся в Каменец-Подольский, но жить там уже не смог, потому что как политический деятель я поссорился со всей "региональной" тамошней властью, потому что не мог этого видеть, а они почему-то не поменялись. Это сейчас вот проголосовали, наконец, не за "регионала", но я тогда уже под Киевом жил с женой и детьми, потому что получил там землю. И, собственно, стал заниматься фермерством: козы у меня есть, сыр делаем, который довольно хорошо и успешно продается", – продолжает он.

Не люблю я делопроизводство и планирование, но армия, собственно, немного заставила, да и курсы по ведению бизнеса я закончил, и что-то с изготовлением тех сыров и их заказом мне таки удается. Но этим не заработаешь на детей (у меня трое взрослых и трое малышей). Поэтому я и подался в наемные работники,

– рассказывает герой.

А тут, уверен Павел, уже сработала его индивидуальная особенность: у него никогда в жизни, даже как у наемного работника, не было 8-часового рабочего дня, а всегда свободный график (хотя бывало, что и на трех работах работал).

Вот, какой сыр производит Павел / Фото из личного архива героя

"Там постоянно на стреме, и сами понимали, когда можно подремать. Меня взяли учителем в школу, учитель физики и математики. А с детьми я работать люблю еще издавна, потому что я – пластун. Кроме того, на фронте у меня усовершенствовался навык организации людей, коммуницирование с разными людьми, нахождение компромисса. У меня на уроках спокойно. Вокруг все женщины учительствуют, они более нежные, а я могу "нависнуть" и строго сказать: "Учиться я тебя не заставлю, но прилично вести себя на уроке – да", – говорит он.

И добавляет: "И если ты их считаешь подразделением и считаешься с ними, то и они будут считаться с тобой как с командиром. Хотя от школы у меня больше стресса, чем от армии и воинов на войне: на фронте я мог за день научить из АГСа стрелять или через час из АК, а здесь в 8-м классе не знают таблицы умножения. В "Гарпуне" же, в 25-м, были замечательные люди, и каждый понимал, почему он здесь, на этом месте, воюет. С детьми непросто, но их можно научить, им точно лучше дается учеба, чем взрослым».

С побратимами / Фото из личного архива героя

Из практики, констатирует Павел, он научился ставить внутривенно уколы и капельницы, оказывать первую экстренную медицинскую помощь: "В 45 лет я на фронте не мог научиться чему-то новому, но улучшить свои навыки мог. К примеру, для меня не может быть проблемой, что мной будет командывать младше меня, главное, что он это лучше меня знает. Выкопать яму, построить дом (блиндаж – 24 канал) – это оттуда: проектирование, организация работы личного состава и выполнение специальных технических работ: инженерных, строительных. Пришел домой – построил дом, обустроил ферму. А делопроизводство вот – нет, это не мое".

Но когда массово будут презирать ветеранов, не брать на работу, игнорировать, то это, в первую очередь, плохо не для самих ветеранов, а для тех, кто думал и сомневался идти ли в армию. Когда они будут видеть пренебрежение к ветеранами, они сядут и подумают: "вот поеду я на войну, еще ногу или руку там потеряю… и потом такое отношение, оно мне нужно? Лучше в Польшу на клубнику поеду",

– доказывает он.

А еще пошел Павел в озвучку фильмов и мультиков, как наемный работник к… жене. Там, говорит, люди по интересам, с которыми общается, организовывается, решает производственные вопросы. "Там мне комфортно. Смог бы я работать еще кем-то – не знаю. Потому что я стал менее толерантен к дуракам. С детьми, которые не хотят учиться, можно разговаривать, объяснять", – рассказал он.

Взаимодействие с людьми, стрессоустойчивость, ответственность, быстрое принятие решений, командная работа, предвидеть и уметь разрешить конфликт — все это навыки, которые шлифует фронт и боевые действия благодаря своим экстренным условиям. Поэтому герои настойчиво советуют задумываться не только о профессиональных умениях, составляя резюме и идя на собеседование.

Этот материал разработан благодаря Программе реинтеграции ветеранов, реализуемой IREX при поддержке Государственного департамента США и сайта 24 канала. Содержимое не обязательно отражает взгляды 24 канала, IREX и Государственного департамента США.

Автор: Ирина Вовк