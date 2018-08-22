Операция "12 королев" 400 килограмм кокаина, найденных в посольстве России в Аргентине, сожгли

Во вторник, 21 августа, в Аргентине в рамках спецоперации "12 королев" в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе обнаружили большую партию наркотиков – 400 килограмм кокаина.

Его сожгли в крематории в присутствии Министра безопасности страны Патрисии Буллрич и посла РФ Дмитрия Феоктистова, передает ТАСС.

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"Это важное событие в рамках операции "12 королев". Это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия. Российские полицейские приезжали семь раз", – рассказала Буллрич.



Она сообщила, что в течение определенного времени участники спецоперации из двух стран заменяли кокаин мукой и отслеживали маршруты. Мол, так удалось "разоблачить всю преступную цепочку как в Аргентине, так и в РФ".

Активная часть операции по прекращению поставки наркотиков закончена, но мы, безусловно, надеемся, что это старт для нового сотрудничества РФ и Аргентины,

– отметил Феоктистов.

Сама же операция длилась 14 месяцев.

Напомним, в конце февраля в одном из помещений посольства России в Аргентине было обнаружено 12 чемоданов, в которых было 400 килограмм кокаина. Они готовились к отправке в РФ. Оказалось, что полиция обнаружила наркотики еще около двух лет назад – в 2016 году, однако лишь в начале 2018 года об этом стало известно после обнародования соответствующих фактов министром по безопасности Аргентины Патрисией Буллрич. Именно она и опубликовала фото.