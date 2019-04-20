Операция "Черная икра" или Как Янукович чуть не стал премьером Автономной Республики Донбасс

Виктор Янукович годами пытался протолкнуть свой план "мирного урегулирования" войны на Донбассе, который заключался в организации автономной республики во главе с самим Януковичем. А помочь в реализации этого плана должны были Пол Манафорт и даже Дональд Трамп.

Об этом все говорится в обнародованном 18 апреля отчете Роберта Мюллера – специального прокурора, который расследовал российское вмешательство в выборы в США и вероятный заговор Дональда Трампа с Кремлем. Из 450 страниц доклада Украине посвящено примерно 20 и многие из них – Януковичу.

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Откуда взялась идея автономного Донбасса и премьера Януковича

В отчете Мюллера указано, что 28 июля 2016 года некий Константин Килимник вылетел из Киева в Москву, а на следующий день написал Манафорту письмо с темой "Черная икра". Дело в том, что в 2010 году, празднуя свое избрание президентом, Виктор Янукович подарил политтехнологу банку черной икры стоимостью 30-40 тысяч долларов.

Кто такой Константин Килимник? Это правая рука Манафорта в Украине. Подозреваемый в сотрудничестве с российской разведкой.



Константин Килимник (в синей рубашке) в команде Пола Манафорта (в центре), 2006 год

В письме, направленном после разговора с президентом-изгоем, Килимник написал: "Мы 5 часов говорили. Он имеет несколько важных посланий для тебя (Пола Манафорта – 24 канал). Речь о стране, стоит послушать". Килимник привез Манафорту от Януковича "мирный план", который должен позволить России в скрытый способ контролировать Восточную Украину.

Кто такой Пол Манафорт? Приговореннфый в США к семи с половиной годам заключения за мошенничество, отмывание средств и незаконное лоббирование. Бывший политтехнолог Виктора Януковича и "Партии регионов" в период с 2005 по 2014 годы.

В чем суть плана Януковича?

Россия должна была вывести войска из Донбасса, а тот – стать автономным регионом Украины с собственным премьер-министром. Конечно, Янукович провозглашался идеальным кандидатом на этот пост. Человеком, который "должен принести мир в регион".

Как собирались реализовать план Януковича

По замыслу Януковича, Манафорт должен был способствовать реализации этого плана, используя свои связи в Европе и Украине. Килимник просил Манафорта организовать "небольшой толчок" от Трампа. Но Манафорт показал в суде, что назвал план "сумасшедшим".

Тем не менее, переписка между Манафортом, Килимником и другими фигурантами расследования показала, что тема реализации этого плана обсуждалась неоднократно вплоть до весны 2018 года. И это даже несмотря на то, что Манафорта уволили из штаба Трампа 2 августа 2016 года на фоне сообщений СМИ о его работе на "пророссийскую "Партию регионов" в Украине".



Виктор Янукович даже к 2018 году мечтал о должности – хотя бы премьера и хотя бы Донбасса

В декабре 2016 года Килимник предлагал Манафорту добиться назначения себя "спецпредставителем" и управлять выполнением плана Януковича. При этом Килимник уверял, что Манафорт в статусе спецпредставителя "сможет запустить процесс, а через 10 дней поехать в Россию. Тогда как Янукович гарантирует встречу там на очень высоком уровне. Дональд Трамп получит мир в Украине уже через несколько месяцев после инaвгурации".

В дни инаугурации Трампа в январе 2017 Манафорт встретился в Вашингтоне с украинским олигархом Сергеем Левочкиным и тем же Константином Килимником. А потом еще раз с Килимником – 26 февраля 2017 в Мадриде, куда последний прилетел из Москвы. Весной 2018 года они вместе планировали задачу для социологической компании Манафорта, которая ранее проводила опрос в Украине. Отчет Мюллера вспоминает документ аж на трех страницах. Ведь там, кроме самого опроса, говорилось также и о призыве к президенту США Трампу поддержать "Автономную Республику Донбасс" с премьер-министром Януковичем во главе.

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Как закончилась история с "планом Януковича"?

Известно, что спецпрокурор Мюллера отправлял письменный запрос Дональду Трампу относительно "мирного плана" Януковича. Но расследование не выявило доказательств, что об этом плане Трампу сообщали.



Однако доказать и то, что о плане не сообщали – также невозможно. Кроме того, следователи не имели доступа ко всей переписке, часть из нее – зашифрована. Да еще и Манафорт врал судьям о "мирном плане" Януковича и Килимника. Поэтому как оно было на самом деле и насколько реальной была перспектива создания Автономной Республики Донбасс – на 100% уже не установят.