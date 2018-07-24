Операция "Перевозчик" в действии: как водители воспринимают проверки маршруток

После ужасных ДТП с маршрутками, которые случились в пятницу – тогда в двух авариях погибли 15 человек – полиция взялась за масштабные проверки отечественных перевозчиков. На данный момент говорят, уже зафиксировали по меньшей мере три сотни нарушений, одно из самых частых – это то, что людей возят фактически в контейнерах, переоборудованных под пассажирские автобусы.

Делается это переоборудование обычно кустарными методами и о каких-то расчетах безопасности и правильности расположения сидений речь не идет, делают так, чтобы как можно больше кресел втиснуть в салон. Стоит отметить, что такие автобусы на украинских дорогах появились не сегодня и даже не вчера, но понадобились два одновременных кровавых ДТП, чтобы полиция заметила, что с теми автобусами что-то не так.

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян на прошлой неделе анонсировал, что переделанные из грузовых пассажирские бусы будут конфисковывать, впрочем, о таких случаях пока не слышно – ограничиваются копы предупреждениями, предписаниями и штрафами.

Подробнее в эфире 24 канала об этом рассказал корреспондент. По его словам, полицейские останавливают едва ли не каждое маршрутное средство. Они к нему подходят, осматривают колеса, проверяют документы. Водители к такому относятся по-разному, ведь спешат, и говорят, что такая остановка на их маршруте уже десятая.

Полицейские же отмечают, что большинство водителей относятся к этому спокойно. В частности на Броварском шоссе стало меньше нарушений, в маршрутках нет стоячих мест, все сидят, а это случается довольно редко.