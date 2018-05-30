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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

"Операцию СБУ должен комментировать психиатр": в ФСБ отреагировали на то, что Бабченко живой

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В ФСБ раскритиковали СБУ за спецоперацию по Бабченко
В ФСБ раскритиковали СБУ за спецоперацию по Бабченко / Иллюстративное фото

Заявление МВД Украины об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, а потом его "воскрешение" службой безопасности страны является крайне циничной акцией, которая окончательно дискредитирует силовые структуры этого государства.

Об этом в комментарий изданию "РИА Новости" сказал член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Отметим, что Аркадий Бабченко оказался жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

В среду, 30 мая, в Киеве был задержан организатор покушения на Бабченко.

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Эту операцию должен комментировать не разведчик, а психиатр. Мы имеем дело с совершенно непредсказуемой спецслужбой, которая совсем забыла о своем предназначении и ищет врагов там, где их нет. СБУ проявила себя как бандитская организация, лишенная каких-либо зачатков правового сознания,
– заявил Михайлов.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Однако эта информация оказалась имитацией СБУ для задержания реального организатора преступления.

Кто такой Аркадий Бабченко?
Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR.

Теги: Новости Украины Новости России "Убийство" Аркадия Бабченко СБУ ФСБ
Источник: 24 Канал
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