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Операционная система Android Pie блокирует популярные приложения: как с этим бороться

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Операционная система Android Pie блокирует популярные приложения: как с этим бороться
Операционная система Android Pie блокирует популярные приложения: как с этим бороться / Фото из открытых источников

Последняя версия популярной мобильной операционной системы Android Pie подарила владельцам смартфонов немало нововведений: обновленный интерфейс, управление жестами и защита "тяжелых" приложений от вылетов. К сожалению, не обошлось и без негативных изменений - после обновления до Android 9.0 популярные приложения для записи звонков оказались заблокированы.

Об этом сообщает XDA-developers.

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Google не впервые борется с возможностью записи звонков Android-устройствами. Сначала к приложениям, которые сохраняют запись разговора, выдвинули требование проигрывания звукового сигнала перед включением записи. Позже соответствующий API из операционной системы был удален с релизом Marshmallow.

В результате разработчики смогли обойти это ограничение, выпустив приложения Call Recorder – ACR и BoldBeast Android Call Recorder. Однако с обновлением смартфонов до Android Pie программы перестали работать на любых устройствах без прав суперпользователя.

Обзор основных преимуществ Android 9.0 Pie  смотрите видео

 

Такие действия Google связаны с необходимостью соблюдать законодательство в некоторых государствах по записи телефонных разговоров. На сегодняшний день, по информации XDA-developers, запись разговора на смартфонах под управлением Android Pie возможна только после получения root-доступа. О релизе приложений, которые позволяют обойти это ограничение, информации пока нет.

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Теги: Техно Интернет Google Android
Источник: 24 Канал
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