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      Оператор ГТС в январе заплатил в бюджет почти 619 миллионов гривен налогов

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      За январь 2020 года Оператор газотранспортной системы Украины заплатил 618,9 миллиона гривен налогов в бюджет. Компания может войти в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины по итогам года.

      Большинство уплаченных в бюджет денег составляет налог на добавленную стоимость. Об этом сообщили в пресс-службе Оператора ГТС Украины.

      Обратите внимание: Перебросил подруге деньги на карточку – заплати налоги: ждет ли украинцев сюрприз

      За январь 2020 года мы оплатили 618,9 миллиона гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Это довольно много,
      – говорится в сообщении.

      По предварительным оценкам, Оператор ГТС может войти в Топ-10 крупнейших налогоплательщиков Украины по итогам года.

      Что известно о структуре уплаченных налогов:

      • большинство уплаченных в бюджет денег составляет НДС – 551 миллион гривен;
      • остальные – налоги по труду (НДФЛ, ЕСВ и военный сбор).

      гзотранспортна система податки
      Структура налогов, уплаченных ОГТС в январе 2020 года / Фейсбук ОГТС

      Интересно! За первый месяц автономной работы ОГТСУ оплатил фактически столько же налоговых отчислений как за весь 2019 (609 миллионов гривен).

      Что известно об Операторе газотранспортной системы Украины

      О том, как украинская ГТС работала в 2019 году, читайте здесь.

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      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины ГТС Деньги Бюджет Налоги НДС
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