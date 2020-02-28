Оператор ГТС в январе заплатил в бюджет почти 619 миллионов гривен налогов

За январь 2020 года Оператор газотранспортной системы Украины заплатил 618,9 миллиона гривен налогов в бюджет. Компания может войти в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины по итогам года.

Большинство уплаченных в бюджет денег составляет налог на добавленную стоимость. Об этом сообщили в пресс-службе Оператора ГТС Украины.

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За январь 2020 года мы оплатили 618,9 миллиона гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Это довольно много,

– говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, Оператор ГТС может войти в Топ-10 крупнейших налогоплательщиков Украины по итогам года.

Что известно о структуре уплаченных налогов:

большинство уплаченных в бюджет денег составляет НДС – 551 миллион гривен;

остальные – налоги по труду (НДФЛ, ЕСВ и военный сбор).



Структура налогов, уплаченных ОГТС в январе 2020 года / Фейсбук ОГТС

Интересно! За первый месяц автономной работы ОГТСУ оплатил фактически столько же налоговых отчислений как за весь 2019 (609 миллионов гривен).

Что известно об Операторе газотранспортной системы Украины

О том, как украинская ГТС работала в 2019 году, читайте здесь.