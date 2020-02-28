Оператор ГТС в январе заплатил в бюджет почти 619 миллионов гривен налогов
За январь 2020 года Оператор газотранспортной системы Украины заплатил 618,9 миллиона гривен налогов в бюджет. Компания может войти в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины по итогам года.
Большинство уплаченных в бюджет денег составляет налог на добавленную стоимость. Об этом сообщили в пресс-службе Оператора ГТС Украины.
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За январь 2020 года мы оплатили 618,9 миллиона гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Это довольно много,
– говорится в сообщении.
По предварительным оценкам, Оператор ГТС может войти в Топ-10 крупнейших налогоплательщиков Украины по итогам года.
Что известно о структуре уплаченных налогов:
- большинство уплаченных в бюджет денег составляет НДС – 551 миллион гривен;
- остальные – налоги по труду (НДФЛ, ЕСВ и военный сбор).
Структура налогов, уплаченных ОГТС в январе 2020 года / Фейсбук ОГТС
Интересно! За первый месяц автономной работы ОГТСУ оплатил фактически столько же налоговых отчислений как за весь 2019 (609 миллионов гривен).
Что известно об Операторе газотранспортной системы Украины
- В сентябре 2019 года правительство обновило план анбандлинга и предвидел отделение ГТС от "Нафтогаза".
- Верховная Рада поддержала, а 9 декабря закон про анбандлинг подписал президент.
- 24 декабря национальный регулятор сертифицировал ОГТСУ и выдал ему лицензию на осуществление деятельности.
- Новый оператор 31 декабря 2019 года завершил подписание межоператорских соглашений с компаниями-операторами соседних ГТС.
- 30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новое транспортное соглашение, обеспечивающее транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.
- С 1 января нововсозданный Оператор газотранспортной системы заработал. А Украина транспортировала в Евросоюз первые кубометры газа по новому транзитному контракту.
О том, как украинская ГТС работала в 2019 году, читайте здесь.
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