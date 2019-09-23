Операторам хотят запретить списывать деньги за услуги, которые не заказывали абоненты

Национальная комиссия в сфере связи и информатизации предлагает запретить операторам сотовой связи взимать плату за услуги, которые не были заказаны непосредственно пользователями.

В соответствующем проект постановления Кабинета Министров Украины обнародованном на официальном сайте Нацкомиссии, вводится уточненное понятие "контент-ресурс" на замену термина "контент-услуги" с целью их разграничения от телекоммуникационных услуг.

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Поэтому, контент-ресурс –платная информационная, справочная, заказная, развлекательная или иная услуга, кроме услуги для нужд телевидения и радиовещания, которая предоставляется исключительно на заказ или с согласия потребителя.

Среди прочего, благодаря новым нормам предусматривается предоставление услуги доступа к контент-ресурса исключительно на заказ или по соглашению потребителя с обязательным уточнением со стороны оператора согласия пользователя на заказ и получение таких услуг.

В то же время такое согласие нужно будет получить в такой форме, чтобы ее можно было зафиксировать оборудованием. То есть в виде голосового или текстового сообщения, сигнала тонового набора или кода подтверждения.

Кроме этого операторам намерены запретить включать контент-услуги к тарифным планам.

Только за последние три года НКРСИ получила более 1300 жалоб потребителей о предоставлении им платных контент-услуг. А согласно пояснительной записке к документу, в 2018 году комиссия зафиксировала 549 ​​таких жалоб.