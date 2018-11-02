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      Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так

      380
      Против каких украинцев Россия ввела санкции
      Против каких украинцев Россия ввела санкции / Apostrophe.ua

      Ах, какие люди попали в список российских санкций. Хотя общее впечатление, что списков было несколько и с разными целями.

      Тех, кто реально нанес ущерб интересам Кремля, включили сразу и логика в этом есть – провала своего проекта "Новороссия" в самом начале 2014 года Путин и его банда не простят.

      Читайте также: Политолог: У российских санкций есть два вектора

      Так что Арсений Яценюк вполне заслужил. Ведь после бегства Януковича именно выполнял обязанности премьера и смог удержать ситуацию в тылу, зарплаты и пенсии строго по графику, хотя "чугунный лидер" уволок все, что мог и оставил в бюджете меньше 180-ти тысяч. Еще Яценюк тогда смог обеспечить финансирование добровольцев, которые пошли в ВСУ защищать Украину, топливо для техники, аккумуляторы.

      Без вопросов – заслужил. Ожидаемо – Александр Турчинов. Тогда спикер Верховной Рады стал исполняющим обязаности президента Украины и позже на должности Секретаря РНБО проявил себя в качестве жесткого и принципиального врага Кремля. "Кровавый Пастор" – зря не назовут. Арсен Аваков – тоже нет вопросов. С первых дней МВД и Нацгвардия вместе с добробатами и ВСУ защищали Украину и достаточно успешно.

      Против каких украинцев Россия ввела санкции – смотрите видео:

      Вот по положительным героям, которых Кремль ненавидит, у меня полная ясность. Но, простите, что там делают старые, забытые и безвредные для всех регионалы? Тот же Янковский – он кого задевает сейчас? Или Черновецкий – человек к конфликтам на этой планете отношения давно не имеет, с ним про Марс разве что поговорить можно.

      Ну а некоторых политиков, на мой взгляд, добавлял совсем другой отдел ФСБ или ГРУ и совсем с другой целью. Типа операция "Прикрытие". И будут теперь скрытые лоббисты интересов России в Украине демонстрировать санкционный список, как доказательство своего патриотизма.

      Эх, дорогие мои! Ну мы же вас не первый год знаем. И прекрасно отличаем реальных врагов Кремля, от тех, кто перед выборами таковых изображает. Память никто не отменял, факт.

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      Автор: Кирилл Сазонов

      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Новости России Санкции России против Украины Александр Турчинов Арсен Аваков Арсений Яценюк
      Источник: Кирилл Сазонов
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