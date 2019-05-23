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      Опитування військових щодо можливих перемовин з "ЛДНР": документ і пояснення

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      Чи варто вести перемовини з бойовиками "ДНР" та "ЛНР"?
      Чи варто вести перемовини з бойовиками "ДНР" та "ЛНР"? / Фото з відкритих джерел

      Сьогодні зранку, 23 травня, ми опублікували на своєму сайті інформацію про те, що розпочалося опитування військових про їхнє ставлення до можливих перемовин з бойовиками "ДНР" та "ЛНР". Ця новина отримала широкий розголос і ледве не спричинила скандал.

      Отже, сьогодні, 23 травня, у різних військових частинах отримали документ, який містить наступну інформацію.

      Командирам військових частин організувати та повести вивчення серед особового складу ставлення військовослужбовців стосовно можливих перемовин з "ДНР"/"ЛНР" та в термін до 16:00 24.05.2019 р. через управління морально-психлогічного забезпечення (доповісти – Прим. ред.) аналіз вивчення данного питання та можливі наслідки зазначеного,
      – йдеться у документі, який є у розпоядженні Фонду "Повернись живим".

      Перемовини з бойовиками
      Текст документу / Фото Фонду "Повернись живим"

      За інфомацією Фонду, документ був підписаний та вступив у силу 18 травня 2019 року. Нагадаємо, 21 травня Президент України Володимир Зеленський назначив нового начальника Генерального штабу ЗСУ. Колишнього НГШ, генерала армії Віктора Муженко, змінив генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

      Між тим, за даними джерел Фонду серед військових, на нараді 18 травня 2019 року у вже екс-начальника Генштабу Муженка говорили про можливі перемовини з Росією, а не з бойовиками "республік". І зрозуміти треба було ставлення суспільства до цього, а не військових.

      Ранкова новина Фонду про опитування у військах про переговори з так званими "ЛДНР" набула значного розголосу.

      Близько 13:00 на офіційній сторінці Оперативного командування "Північ" у соцмережі Facebook з’явилася публікація, яка підтверджує, що дані, надані Фонду військовими, відповідають дійсності. В ОК підкреслили, що проводять з даного приводу службову перевірку, а також, що документ вже відмінили.

      Нагадаємо, що військовослужбовці Збройних Сил України не ведуть перемовин із незаконними збройними формуваннями та не приймають участі у політичних акціях, – йдеться у повідомленні.

      Згодом засновник Фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега зробив своє відеозвернення

      Наша ранкова новина про опитування у військах про переговори з так званими ЛДНР набула значного розголосу. Як людина, яка прийняла рішення про її публікацію, хочу вам пояснити що відбувається на даний момент. Чому було прийнято таке рішення? І чи варто прямо зараз робити висновки?

      Опубліковано Повернись живим Четвер, 23 травня 2019 р.

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Война на Донбассе
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