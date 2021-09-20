На этот раз говорится об ограблении в Маячном переулке. Гражданина Грузии задержали 17 сентября.

Ранее В Одессе арестовали криминального авторитета Нагладзе: подозревался в покушении на Михайлика

Проникли в дом

О задержании Нагладзе журналистам сообщили анонимные источники в прокуратуре. Задержали также нескольких вероятных сообщников иностранца:

Руслана Чавлишвили;

Гочу Гогичашвили;

Лашу Герасина;

Стефана Хитаришвили.

По данным правоохранителей, фигуранты дела проникли в частный дом. Там они якобы украли имущество, а также большую сумму денег. Пострадал от действий злоумышленников сотрудник местной строительной компании.

Какое наказание возможно за такие действия

Сейчас подозреваемые находятся в следственном изоляторе. Вскоре суд должен избрать им меру пресечения. Какое подозрение хотят объявить мужчинам – пока не разглашают.

Однако скорее всего этот случай квалифицируют как грабеж с проникновением в жилище. Максимальное наказание по соответствующей статье – 8 лет тюрьмы. Также есть часть этой статьи, где говорится о грабеже совершенном группой лиц. У нее такое же максимальное наказание, однако с конфискацией имущества.

Наиболее резонансное дело с Торнике Нагладзе

Мужчина в криминальных кругах известен под прозвищем "Инвалид", поскольку имеет инвалидность 1 группы. Впервые он "засветился" в медийном пространстве после того, как 22 сентября 2018 года посреди улицы напали на активиста и лидера местной ячейки "Сила людей" Олега Михайлика.

Тогда Нагладзе считали основным подозреваемым по делу, однако он так и не был наказан. В ноябре 2018 года его отправили из СИЗО под домашний арест.

Это сделали после многих ходатайств, в частности, от грузинского консульства. Такую потребность объяснили состоянием здоровья. А уже 22 июня Торнике и несколько его сообщников отпустили на свободу.

За что задерживали в этом году

В полиции Одесской области 9 апреля сообщили, что задержали нескольких иностранцев, подозреваемых в ограблении 30 квартир. Они якобы не только воровали драгоценности, но и выносили сейфы.

По мнению следователей, этой группировкой руководил Нагладзе. 11 сентября суд отправил иностранцев под домашний арест. Однако они могли выйти под залог более миллиона. Как завершилось это расследование неизвестно.