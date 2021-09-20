Опять задержали криминального авторитета из Одессы Нагладзе: совершил новое преступление

20 сентября 2021 , 13:04
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Источник:

"Думская"

В Одессе в очередной раз задержали криминального авторитета Торнике Нагладзе. Мужчину подозревают в организации ограбления. Ранее его уже пытались привлечь к ответственности за другие ограбления и нападения на одесского активиста.

На этот раз говорится об ограблении в Маячном переулке. Гражданина Грузии задержали 17 сентября.

Ранее В Одессе арестовали криминального авторитета Нагладзе: подозревался в покушении на Михайлика

Проникли в дом

О задержании Нагладзе журналистам сообщили анонимные источники в прокуратуре. Задержали также нескольких вероятных сообщников иностранца:

  • Руслана Чавлишвили;
  • Гочу Гогичашвили;
  • Лашу Герасина;
  • Стефана Хитаришвили.

По данным правоохранителей, фигуранты дела проникли в частный дом. Там они якобы украли имущество, а также большую сумму денег. Пострадал от действий злоумышленников сотрудник местной строительной компании.

Какое наказание возможно за такие действия

Сейчас подозреваемые находятся в следственном изоляторе. Вскоре суд должен избрать им меру пресечения. Какое подозрение хотят объявить мужчинам – пока не разглашают.

Однако скорее всего этот случай квалифицируют как грабеж с проникновением в жилище. Максимальное наказание по соответствующей статье – 8 лет тюрьмы. Также есть часть этой статьи, где говорится о грабеже совершенном группой лиц. У нее такое же максимальное наказание, однако с конфискацией имущества.

Наиболее резонансное дело с Торнике Нагладзе

Мужчина в криминальных кругах известен под прозвищем "Инвалид", поскольку имеет инвалидность 1 группы. Впервые он "засветился" в медийном пространстве после того, как 22 сентября 2018 года посреди улицы напали на активиста и лидера местной ячейки "Сила людей" Олега Михайлика.

Тогда Нагладзе считали основным подозреваемым по делу, однако он так и не был наказан. В ноябре 2018 года его отправили из СИЗО под домашний арест.

Это сделали после многих ходатайств, в частности, от грузинского консульства. Такую потребность объяснили состоянием здоровья. А уже 22 июня Торнике и несколько его сообщников отпустили на свободу.

За что задерживали в этом году

В полиции Одесской области 9 апреля сообщили, что задержали нескольких иностранцев, подозреваемых в ограблении 30 квартир. Они якобы не только воровали драгоценности, но и выносили сейфы.

По мнению следователей, этой группировкой руководил Нагладзе. 11 сентября суд отправил иностранцев под домашний арест. Однако они могли выйти под залог более миллиона. Как завершилось это расследование неизвестно.

Автор: Олександр Марчак