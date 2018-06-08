Опять скандал: Facebook случайно слил личные данные 14 миллионов пользователей

Социальная сеть Facebook попала в очередной скандал с утечкой личных данных пользователей. На этот раз пострадали 14 миллионов пользователей – некоторые их публикации стали доступны всем.

Об этом пишет The Verge.

В компании подтвердили эту информацию. Там объяснили, что инцидент произошел из-за сбоя в ходе испытания новой функции.

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Администрация Facebook принесла извинения пользователям.

Из-за неожиданной ошибки настройки данных учетных записей были изменены без ведома их авторов. Поэтому сообщения и публикации пользователей, которые присылали для небольшой группы людей, стали доступны широкой общественности.

Напомним, в марте стало известно об утечке данных из частных профилей в Facebook. Жертвами стали около 50 миллионов страниц. Доступ к этим данным получила частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA).



Это стало возможным благодаря приложению thisismydigitallife, которое в 2014 году создал Александр Коган, профессор Кембриджского университета Великобритании. Приложение предлагало сотням тысяч юзеров пройти психологический тест. Кроме результатов тестирования, пользователи также позволяли обрабатывать данные о своих друзьях из соцсети. Так были собраны сведения из около 50 миллионов профилей. Эту информацию у Когана и выкупила Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа во время выборов в 2016 году.

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