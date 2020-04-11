Как оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома

Оплатить услуги из дома может каждый. Онлайн-банкинг, сайты по оплате услуг, телефон или даже почтальон. Как во время карантина можно оплатить коммуналку, не подвергая себя опасности — в материале 24 канала.

Во время карантина украинцев призывают лишний раз не выходить из дома, особенно это касается пенсионеров, которым вообще без необходимости запретили выходить.

Оплата коммунальных платежей онлайн – это единственный безопасный для здоровья вариант во время карантина. Очень прошу всех обратить на это внимание,

– призвала представительница Минцифры Валерия Ионан.

Обратите внимание Что могут не оплачивать украинцы в течение карантина

Министерство цифровой трансформации запустило образовательный сериал про оплату коммуналки онлайн. В сериале есть 7 коротких серий, после каждой есть короткий тест. К слову, главную роль отдали украинскому спортсмену Василию Вирастюку. Сериал подойдет для людей, не имеющих опыта оплаты онлайн. Советуем показать сериал старшим родственникам.

Оплата в банке онлайн

Одним из самых удобных способов оплатить коммунальные услуги по дому является онлайн-банкинг. Такую функцию предлагают все крупные банки. Это занимает мало времени, а комиссии обычно малы, или вообще нет.

ПриватБанк предлагает оплатить коммуналку в Приват24 и в мобильном приложении. Комиссия за одну операцию составляет от 1 до 3 гривен в зависимости имеет ли банк договоренность с коммунальным предприятием. Особенность оплаты в мобильном приложении Приват24 в том, что вы можете сфотографировать квитанцию и данные подтягиваются автоматически.

Как оплатить в приложении:

Выбрать "Платежи";

Создать новый платеж;

Найти компанию в каталоге или выбрать вид услуги, которую платите;

Ввести номер лицевого счета;

Проверить данные (ФИО, адрес) и ввести дополнительные данные (период уплаты, сумма);

Заплатить.

Так сделать для всех компаний, а затем найдете эти платежи в шаблонах с заполненными данными.

Как платить в Приват24 / Действие



Сбербанк предлагает своим клиентам оплачивать коммунальные услуги онлайн без комиссии, если это стандартное соглашение. Если нет, то комиссия составит 0,5% (от 3 до 500 гривен).

Как оплатить в онлайн банкинге:

Выбираете раздел "Платежи и переводы";

Выбираете подразделение "коммунальные платежи";

Указываете область, в которой проживаете;

Нажимаете поиск по адресу и все счета автоматически появятся;

Выбираете счета, которые хотите оплатить и вносите показания счетчиков, где это нужно;

Нажимаете оплатить и на телефон приходят смс с подтверждением.

Как платить в Сбербанке Онлайн / действие

Райффайзен Банк Аваль предлагает своим клиентам воспользоваться сайтом Portmone для уплаты коммуналки без комиссий с абонентской платой 9,9 гривни на месяц. Также есть функция автоматической оплаты коммунальных платежей ежемесячно, но чтобы ее подключить, надо идти в отделение.

Альфа-банк предлагает клиентам воспользоваться мобильным приложением для оплаты коммуналки без комиссии. То же самое предлагают банки ПУМБ, Укрсиббанк и Укргазбанк.

На сайте ОТП Банка тоже можно удобно оплатить коммунальные услуги с комиссией от 0 до 1 гривны.

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Оплата через сайты

Кроме банков можно воспользоваться и альтернативными сервисами.

Portmone. На сайте собраны все коммунальные предприятия Украины. Нужно найти предприятие, которому платите, ввести свой лицевой счет и оплатить. Чтобы долго не искать предприятие, можно на странице сайта нажать "Оплатить по реквизитам". В комментариях к платежу укажите лицевой счет, ФИО и назначение платежа. Однако удобнее всего будет осуществить поиск по адресу проживания "Поиск коммунальных счетов". Так автоматически подтянутся все счета. А если какого счета не хватает, можно будет его добавить в шаблон с помощью "Оплаты по реквизитам" или поиска предприятия.

Регистрироваться на сайте не обязательно, но так вы можете создать шаблоны. Комиссия составляет 1,5%, но можно купить месячный абонемент, который стоит от 19,9 до 39,8 гривны и платить без комиссий.

Как платить в Portmone / Действие

EasyPay – еще один удобный сервис, к тому же без комиссии. На сайте находите предприятие, вводите лицевой счет и данные карты. На смартфон вам приходит запрос на подтверждение и после этого за услугу оплачено. Вы можете заказать бумажную платежку по почте, но это стоит 5 гривен.

Идентичные у двух предыдущих сервисов услуги, предлагают сайты iPay (комиссия 0-4%), Plategka (комиссия 0-3%), CardShop (без комиссии), и Придбай.сом (плавающая комиссия).

Заметим, что кроме коммуналки на сайтах и в банках можно пополнить счет на мобильном телефоне, а также заплатить за интернет и телевидение.

Безопасно ли вводить данные карты на этих сайтах?Таким известным сервисам как Portmone, EasyPay и другим можно доверять, потому что они существуют на рынке долго, их деятельность контролирует Нацбанк. Такие сервисы ежеквартально проходят проверку безопасности, а карточные данные надежно шифруются согласно международным стандартам во всем мире.

Оплата на сайтах коммунальных предприятий

Оплатить коммунальные услуги можно и на сайте некоторых коммунальных предприятий. Основное преимущество сайта коммунального предприятия в том, что там можно найти немного больше информации о собственном счете, чем в платежном сервисе. Но есть и недостатки – можно оплатить счета только одного коммунального предприятия. Например, только за холодную воду или электроэнергию. Поэтому отдельно заходить на все сайты и регистрироваться займет много времени.

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Прежде всего надо понять какой компании вы оплачиваете счета. Об этом узнаете из квитанции, где уже будет адрес сайта. Это Киевтеплоэнерго, Киевводоканал и другие региональные компании.

Как это сделать на примере компании YASNO (электроэнергия):

Заходите на сайт;

Регистрируетесь с помощью лицевого счета;

Нажимаете раздел "Товар" и подраздел "Занесение показаний", вносите их;

Нажимаете "Средства", а затем "Оплатить";

Выбираете платежный способ и вводите данные карты.

Как платить на сайтах коммунальных предприятий / Действие

Как оплатить услуги из дома без смартфона и ноутбука?

Мы понимаем, что далеко не у всех будет возможность оплатить коммунальные услуги онлайн. Исходя из того, что не у всех есть смартфоны или компьютеры,

– рассказывает Виталий Музыченко из Минсоцполитики.

Для пенсионеров и людей, получающих социальную помощь, правительство подготовило отдельный способ оплаты – по телефону или черепочтальонов.

Для оплаты коммунальных услуг пенсионеры должны зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на горячую линию банка.

Они должны предоставить своему банку информацию о перечне услуг, которые они готовы оплатить дистанционно, и данные, необходимые для оплаты услуг с их счетов.

Кроме того, получатели пенсий и пособий также смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги с помощью почтальона при получении пенсии и денежной помощи. Кстати, такую услугу тоже можно заказать по телефону.

Сейчас у нас есть договоренность с Укрпочтой о том, что почтальоны, когда приносят физически средства в виде пенсии и социальной помощи, предлагать гражданам сразу провести оплату жилищно-коммунальных услуг. Это доставка услуги гражданину домой, исходя из того, что у таких граждан нет открытых банковских счетов,

– резюмирует Виталий Музыченко.

Нужно ли сейчас платить за коммуналку?

Нужно, но не обязательно сейчас. Правительство запретило штрафовать и начислять пеню за несвоевременную оплату коммуналки во время карантина и в течение 30 дней по его завершению. В то же время запрещено прекращать или приостанавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме. Это предусмотрено законом №530-ІХ.

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Кроме того, людям, которые получают субсидии компенсируют дополнительные 300 гривен за коммунальные услуги.

Почему стоит платить за коммуналку?На время карантина меньше людей платят коммуналку, а потому финансирование коммунальных предприятий просело на 15-20%. За последние 5 лет это минимум. Предполагают, что в апреле украинцы будут меньше платить за коммуналку. Меньше всего платят в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. Если уровень оплаты услуг упадет на 50%, то предприятия не смогут нормально функционировать, потому что не хватает денег на основные расходы. Об этом сообщает представительница КГГА Юлия Грамотная в интервью Liga.net