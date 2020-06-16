В 2020 году российский "Газпром" официально прекратил поставлять газ в оккупированные Донецкую и Луганскую области. Впрочем это не означает фактическое прекращение поставок. Просто компания ищет пути, как вернуть деньги за поставленный газ.

О новых проблемах с поставками газа на Донбасс пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на отчет компании.

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Почему возникли проблемы с поставками газа

Дело в том, что во все предыдущие годы "Газпром" осуществлял поставки так, будто это для нужд Украины. У российской компании был официальный договор с "Нафтогазом", подписанный еще в довоенные времена.

"Нафтогаз" прекратил покупать российский газ еще в 2015 году, а заодно и отказался платить за газ на оккупированных территориях. "Газпром" тем временем начислял Украине долги за газ для Донбасса. Впрочем их законность, вероятно, не подтвердил бы ни один суд в мире.

К слову, за все это время сумма "задолженности" уже составила 3 миллиарда долларов или около 70 миллиардов гривен. Впрочем после подписания договора о транзите газа этот долг перестал признавать даже сам "Газпром".

С 2020 года срок контракта "Газпрома" и "Нафтогаза" завершился. Поэтому у российской компании не осталось ни одного хотя бы приближенного к законности пути поставлять газ, так как нет никакого контракта, по которому кто-то когда-то вернет за это деньги.

Почему Украина не платила за газ для Донбасса? Здесь есть несколько причин. Прежде всего нормы гуманитарного права предусматривают, что за оккупированные территории отвечает именно государство-оккупант. Поэтому оккупация должна ложиться бременем на оккупанта, а не оккупированного.



Вторая причина заключается в том, что Украина полностью отказалась покупать газ у России. Если все потребности удовлетворяют поставками с Запада, то нет никакой необходимости осуществлять поставки еще и с Востока.



Третья причина опять же в оккупации. Из-за нее Украина не имеет никаких возможностей вести учет поставок газа на Донбасс. Следовательно оккупанты могут вписать в платежку фактически любую сумму.

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Каким путем Россия может решить эту проблему

Здесь есть два варианта. Первый – поставлять газ на Донбасс через компанию, которая не боится международных санкций. То есть такую, которая и так не имеет шансов выйти на рынки в цивилизованных странах.

Издание приводит пример "Газ-Альянса", принадлежащего украинскому олигарху-беглецу Алексею Курченко. Впрочем в таком случае не понятно, кто будет платить за газ. Более того, здесь еще и придется платить Курченко за посредничество.

Второй вариант более прозаичен, но менее веселый для россиян. "Газпром" может просто списывать газ для Донбасса как потраченный на технологические нужды.

Россия именно таким образом поставляет туда электроэнергию. Правда расходы поставщика на это включены в тарифы для самих россиян. Если в случае со сравнительно дешевой электроэнергией это не так много, то в случае со значительно более дорогим газом каждый россиянин сможет почувствовать стоимость оккупации на своем кошельке в прямом смысле.