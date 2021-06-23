Оползень случился во второй половине дня 22 июня. Поиски останавливали на ночь, поскольку до сих пор существует угроза повторного оползня.
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Актуальная информация о поиске
- По состоянию на 9 часов утра 23 июня на месте оползня в Лебедевке работали 10 спасателей.
- Им помогали 5 добровольцев.
- Кроме этого, туда направили еще 30 сотрудников ГСЧС.
- К поиску пострадавших планируют привлечь и кинологов.
- ТСН сообщает, что обвалилось примерно 150 тонн земли.
- Это случилось вследствие обильных дождей, которые были накануне.
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Людей не засыпало
Пока не было никаких заявлений о пропаже людей в этом селе. Женщина, вещи которой нашли на берегу, оказалась живой. Также на базу отдыха "Жемчужина" вернулись все зарегистрированные жители.
Однако на курорте Лебедевка люди нередко отдыхают в палатках. Из-за этого пока невозможно сказать, что во время оползня никто не пострадал.
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Что известно об этом оползне
- Перед тем, как случился оползень, на месте инцидента видели людей.
- Один свидетель сказал, что там была 1 женщина.
- Другой утверждал, что видел там семью с ребенком.
- 63 спасателя продолжали поисковые работы до полуночи.
- Также привлекли 6 единиц техники.
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